Autá členov The Beatles Paula McCartneyho a Johna Lennona pôjdu do dražby

BRATISLAVA 15. augusta (WebNoviny.sk) – Americký aukčný dom Worldwide Auctioneers bude 1. septembra dražiť automobily, ktoré v minulosti vlastnili členovia legendárnych The Beatles Paul McCartney a John Lennon.

Auto druhého spomínaného člena pochádza z roku 1979 a je posledné, ktoré počas života používal.

Vozidlo 76-ročného McCartneyho je zo série štyroch áut, ktoré v roku 1965 nechal vyrobiť pre každého člena kapely manažér Brian Epstein. Auto bubeníka Ringa Starra kúpila za 102 300 libier Geri Halliwell zo Spice Girls. Portál This Is Money uvádza, že vozidlo zosnulého gitaristu Georgea Harrisona vlastní jeho manželka. Čo sa stalo s autom spomínaného Lennona, nie je známe.

Na budúci mesiac budú takisto dražiť Harrisonovu gitaru, na ktorej hral počas posledného koncertu v liverpoolskom klube Cavern v roku 1963. Predajca očakáva, že za nástroj môže dostať 500-tisíc dolárov (v prepočte približne 440-tisíc eur).

The Beatles *

* vznikli v roku 1960 v Liverpoole a hudobná kritika ich dodnes považuje za jednu z najlepších a najvplyvnejších kapiel všetkých čias. Vo Veľkej Británii nahrali a vydali dvanásť štúdiových albumov. Kapela má na konte niekoľko prestížnych cien Grammy, vrátane trofeje za celoživotný prínos. Formácia získala aj Oscara, a to za skladbu Let It Be z rovnomenného dokumentárneho filmu z roku 1970.

V roku 1988 The Beatles uviedli do Rock’n’rollovej siene slávy. Medzi najväčšie hity skupiny patria skladby ako napríklad Please Please Me, Help!, Ticket to Ride, Yesterday, All You Need Is Love, Hey Jude, Come Together, A Hard Day’s Night alebo And I Love Her. Speváka a gitaristu Johna Lennona zavraždil v roku 1980 v New Yorku Mark David Chapman a gitarista George Harrison v roku 2001 podľahol rakovine. Zvyšní členovia, Paul McCartney (basgitara, spev) a Ringo Starr (bicie) sú stále hudobne aktívni.