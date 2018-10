Auto v Berlíne vrazilo do ľudí pred kaviarňou, niekoľko ľudí utrpelo vážne zranenia

BERLÍN 5. októbra (WebNoviny.sk) – V Berlíne vrazilo auto do ľudí pred kaviarňou. Päť osôb utrpelo zranenia. Agentúra DPA informuje, že podľa polície mal vodič auta zdravotné problémy, do obetí nenarazil úmyselne a nebol to teroristický útok.

Incident sa stal v časti Charlottenburg. Auto vyšlo na chodník, narazilo do niekoľkých stojacich a sediacich ľudí pred kaviarňou a následne vrazilo do múru a dodávky.

Najmenej dvoch ľudí museli hospitalizovať s vážnymi zraneniami. Medzi nimi je aj vodič, ktorý podľa polície utrpel infarkt, mŕtvicu alebo omdlel.