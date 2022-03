Auto vpálilo do rodinného domu a začalo horieť, nehodu neprežil 19-ročný vodič (foto)

BRATISLAVA 6. marca (WEBNOVINY) - Hokejová Tipsport extraliga vstupuje do rozhodujúcej časti sezóny 2011/2012. Osem najlepších mužstiev po základnej časti bude bojovať v Slovnaft play-off o majstrovský titul. Vyraďovacia fáza sa začne v stredu 7. marca súbojmi Košíc s Banskou Bystricou a Skalice so Zvolenom. V piatok 9. marca majú ouvertúru ďalšie dve série: Slovan Bratislava - Žilina a Poprad - Trenčín. Všetky zápasy play-off sa budú začínať o 18.00 h.Z najvýhodnejšej pozície vstupujú do play-off hokejisti HC Košice. Oceliari získali tri tituly v rade, čo sa doteraz nikomu v slovenskej extralige nepodarilo a majú reálnu šancu aj na štvrtý. [caption id="attachment_631621" align="alignright" width="580"] www.webnoviny.sk rel="attachment wp-att-631621">cdn.webnoviny.sk alt="Slovan Bratislava - HC Košice" width="580" height="387" class="size-medium wp-image-631621" data-dominant-color="#ccb8c2" /> Foto: SITA/Nina Bednáriková[/caption] V základnej časti extraligy získali najviac bodov a pred play-off sú favoritmi. Ak sa im podarí opätovne získať majstrovský titul, bude to ich celkovo siedmy a vyrovnajú sa doteraz najúspešnejšiemu Slovanu Bratislava. Majstrovské oslavy ešte zažili trikrát v Trenčíne a raz vo Zvolene a v Nitre. Košičania vyhrali dlhodobú časť súťaže šiestykrát v histórii, po tomto čiastkovom úspechu uspeli v play-off doteraz trikrát (1996, 2009, 2011). Oceliari sa v základnej časti nevyhli kríze. Košice majú vyvážený tím, v ktorom môže zabrať každá z formácií. Po Skalici dosiahli druhý najvyšší počet gólov (191), dostali ich najmenej (130). Oporou defenzívy je brankár Alexandr Hylák, ktorý ovládol štatistiky gólmanov. S Banskou Bystricou sa Košice v tejto sezóne stretli šesťkrát, dosiahli 5 víťazstiev, prehrali iba raz - pred dvoma týždňami doma 0:1. [caption id="attachment_225913" align="alignright" width="580"] www.webnoviny.sk rel="attachment wp-att-225913">cdn.webnoviny.sk alt="Kosice zvolen" width="580" height="460" class="size-medium wp-image-225913" data-dominant-color="#cec5ce" /> Foto: SITA/Ivan Fleischer[/caption]povedal pre Hokej.sk útočník HC Košice Peter Bartoš. Košice sa s Banskou Bystricou v play-off stretli v doterajšej histórii extraligy len raz. V sezóne 2008/2009 narazili obaja súperi na seba vo štvrťfinále, oceliari na ceste za prvým z troch titulov za sebou vyhrali sériu 4:1 na zápasy.povedal obranca Banskej Bystrice Michal Grman. Aj druhá štvrťfinálová séria medzi Skalicou a Zvolenom má jednoznačného favorita v podobe mužstva zo Záhoria. Tím okolo Žigmunda Pálffyho vyznáva ofenzívny štýl. Skalica má za sebou vydarenú základnú časť, v ktorej nazbierala najviac bodov v klubovej histórii (104) a strelila i najviac gólov (205).povedal skalický útočník Michal Klejna.[caption id="attachment_729539" align="alignright" width="580"] www.webnoviny.sk rel="attachment wp-att-729539">cdn.webnoviny.sk alt="Skalica kosice" width="580" height="405" class="size-medium wp-image-729539" data-dominant-color="#d3caca" /> Foto: SITA/Martin Medňanský[/caption] Zo šiestich tohtosezónnych duelov vyhrali Skaličania štyri, dvakrát uspel doma Zvolen. Mužstvo spod Pustého hradu vstupuje do play-off s nádejou, že sa mu podarí napraviť neuspokojujúcu základnú časť. Zvolenčania mali podľa funkcionárov pred sezónou vyššie ambície ako 7. miesto.uviedol útočník Zvolena Lukáš Jurík.