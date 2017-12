Auto vrazilo v New Yorku do ľudí, incident nie je teroristickým činom

Vstup do galérie TU!

NEW YORK 3. decembra (WebNoviny.sk) – V newyorskej štvrti Queens zomrel jeden človek po tom, čo do skupiny ľudí vrazilo v nedeľu ráno auto. Vodič vozidla z miesta činu ušiel, informuje televízia CBS New York. Incident nie je teroristickým činom, informovala miestna polícia.

Podľa svedkov skupinka ľudí vyšla z jedného z tamojších barov, keď uvideli na ulici muža ako na chodníku bije druhého. Keď na neho kričali, aby prestal, vyrútilo sa na nich auto a zrazilo najmenej šesť osôb, z ktorých jedného zasahujúci záchranári prehlásili za mŕtveho.

Ostatných piatich previezli do nemocnice, pričom jeden z nich je vo vážnom stave. Podľa polície incidentu predchádzala bitka, pri ktorej dvaja ľudia utrpeli bodné zranenia