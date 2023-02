Auto vyletelo z cesty a skončilo na koľajniciach, kde ho zdemoloval rýchlik. Dvaja ľudia sa ťažko zranili (foto)

V katastri obce Vígľaš-Pstruša auto vyletelo z cesty a skončilo na železničnej trati, kde doň narazil rýchlik. Nehodu, ktorá sa stala v noci z 1. na 2. februára vyšetruje zvolenská polícia.

Vodič osobného automobilu smerujúci z Detvy na Zvolen, ktorý dosiaľ nebol stotožnený, sa podľa polície dostatočne nevenoval riadeniu vozidla a narazil do dopravného značenia i zvodidiel.

Zvodidlo odtrhol a zišiel dolu svahom. Tam auto odrazilo na železničnú trať, kde ostalo stáť. Vodič vozidla odišiel. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici o tom informovalo na sociálnej sieti.

V tom čase v smere z Košíc do Zvolena prichádzal rýchlik s piatimi vagónmi, ktorý do opusteného vozidla narazil. Vo vlaku sa nik nezranil, no rušeň ostal poškodený.

Pri dokumentácii nehody polícia zistila, že v aute boli i dvaja spolujazdci. Pri nehode sa dve osoby ťažko zranili, po tretej polícia pátra. Nehoda je v štádiu vyšetrovania, odhadovaná škoda je vo výške temer 30-tisíc eur.

Zničené osobné auto po nehode v katastri obce Vígľaš-Pstruša. Foto: www.facebook.com

Rýchlik po náraze do osobného auta v katastri obce Vígľaš-Pstruša. Foto: www.facebook.com