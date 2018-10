Autobus prešiel v okrese Lučenec do protismeru a havaroval, polícia začala trestné stíhanie

BRATISLAVA 5. októbra (WebNoviny.sk) – V Haliči v okrese Lučenec v skorých ranných hodinách havaroval autobus, našťastie sa nikto nezranil. Ako agentúru SITA informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková, autobus šoféroval 62-ročný vodič a viezol v ňom 13 cestujúcich.

Podľa doterajšieho vyšetrovania pravdepodobne v dôsledku nevoľnosti pri jazde rovným úsekom prešiel s autobusom do protismeru, kde mimo vozovky na betónovom mostíku narazil do odstaveného auta, prerazil betónovú kanalizačnú priekopu a narazil do ďalšieho odstaveného vozidla.

Po týchto nárazoch prerazil kovové oplotenie domu a zostal stáť v záhrade rodinného domu. Pri nehode sa nikto nezranil. Alkohol u vodiča nezistili. Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu všeobecného ohrozenia a nehodu vyšetruje.