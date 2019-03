Autobus šiitských milícií na severe Iraku prepadli bojovníci Islamského štátu

BAGDAD 7. marca (WebNoviny.sk) – Bojovníci Islamského štátu prepadli autobus šiitských milícií na severe Iraku, pričom zabili šesť mužov a 31 ďalších zranili.

Predstaviteľ šiitskej polovojenskej organizácie Ľudové mobilizačné sily (PMF) pre tlačovú agentúru The Associated Press povedal, že útok sa odohral v stredu v noci v blízkosti mesta Machmúr, južne od Mosulu. Autobus provládnych síl smeroval z Mosulu do ropného mesta Kirkúk.

Hoci iracká vláda už v roku 2017 deklarovala porážku Islamského štátu, takzvané spiace bunky organizácie sú stále aktívne a uskutočňujú krvavé útoky naprieč severným a západným Irakom.