Autobusy v Nitre meškajú aj hodinu alebo nejdú, problémy má aj MHD v Bratislave

BRATISLAVA 30. novembra (WebNoviny.sk) – Pre sneženie dispečing Dopravného podniku Bratislava (DPB) eviduje problém trolejbusovej dopravy na bratislavskej Kolibe a pre spadnutý strom na trolejové vedenie aj na Kramároch.

Meškanie MHD v Bratislave

Vo svojom rannom stanovisku to pre agentúru SITA uvádza DPB. „V ostatných častiach mesta mestská hromadná doprava (MHD) premáva s meškaniami od desať do tridsať minút, vodiči jazdia opatrne a so zvýšenou obozretnosťou,“ pripomína hovorkyňa DPB Adriana Volfová s tým, že zamestnanci podniku sú v pohotovosti, v teréne čistia zastávky, trate a obratiská MHD.

Hovorca bratislavskej mestskej časti Nové Mesto Marek Tettinger vo štvrtok ráno povedal, že technika je v teréne na území mestskej časti od stredajšieho večera od približne 19:00. O niektoré cesty v meste sa stará magistrát, ďalšie majú na starosti bratislavské mestské časti.

Komplikovaná situácia v Nitre

Husté sneženie spôsobuje od stredy večera problémy aj v mestskej autobusovej doprave v Nitre. Pre zasnežené cesty a zastávky je premávka pomalšia, pričom niektoré spoje meškajú aj hodinu, iné nejdú vôbec. „Niektoré spoje alebo ich časti nešli pre veľké meškanie vozidla, nezjazdný úsek trasy alebo zapadnutie autobusu,“ informoval dopravný podnik Arriva Nitra.

Pre zapadnuté kamióny na Cabajskej ulici je výrazne obmedzená doprava v celej oblasti, polícia odkláňa premávku z tejto ulice. Linky 2, 4, 10, 22 a 26, ktoré neuviazli v kolónach, premávajú s meškaním a obchádzkami. Linka 32 jazdí len v úseku Gorazdova – Kmeťova a späť. Na úseku Kmeťova – Viničky MHD autobus vôbec nepremáva, rovnako nejde ani linka 11 do Párovských Hájov.

Autobusy nejdú ani po Chmeľovej doline na Zobore, linka 1 premáva po Kláštorskej ulici. Aj v rámci prímestskej dopravy sú veľké meškania presahujúce 60 minút. Meškajú najmä linky Topoľčany – Piešťany, Zlaté Moravce – Jedľové Kostoľany a všetky linky z Nitry prechádzajúce cez Cabaj-Čápor alebo Veľký Lapáš.

Ako agentúru SITA informoval vedúci strediska Nitra Regionálnej správy a údržby ciest Nitra, a.s. Ľubor Andrášik, cesty v okrese Nitra sú zjazdné, i keď s problémami. Mokrý sneh padá od stredy zhruba od 17:00. „Celú noc sa jazdilo a posýpalo, problémy priebežne odstraňujeme,“ povedal Andrášik. Vodiči musia prispôsobiť svoju jazdu a rýchlosť povahe vozovky.