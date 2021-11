e-Skyactiv X: bez kompromisu medzi výkonom a spotrebou

Vozidlá japonskej automobilky Mazda sú známe precíznym dizajnových spracovaním, výbornými jazdnými vlastnosťami, ale aj nadčasovými technológiami, medzi ktoré. Ako by ich bolo možné definovať jednou vetou? Úspornosť a výkon bez kompromisov. Poznáte však e-Skyactiv X?

Skyactiv nie sú len motory. Je to komplexná technológia, ktorá umožňuje podávať autám značky Mazda vysoký výkon pri nízkej spotrebe. Samozrejme, nosnými sú práve motory, avšak na celkový výsledok majú vplyv aj ďalšie časti auta. Dôležitá je jeho celková architektúra, ale napríklad aj prevodovka. Bez ohľadu na to, či preferujete manuálnu alebo automatickú, vo vozidlách Skyactiv si môžete byť istí jej precíznym chodom a presným radením.

V dnešnom článku sa dočítate, čím vás prekvapia motory e-Skyactiv X a prečo sa tešia mimoriadne veľkej obľúbenosti zákazníkov.

Foto: Mazda

Benzínový motor so spotrebou dieselového

Konštruktérom z Mazdy sa podarilo niečo, čo si želali mnohí z nás, bežných vodičov. Mať v aute motor, ktorý by kombinoval to najlepšie zo vznetového (účinnosť) a zážihového motora (vysoký výkon a jazdné vlastnosti). Presne o tom je e-Skyactiv X – výkonný zážihový motor so spotrebou vznetového motora. Vyznačuje sa rýchlymi odozvami, vysokým krútiacim momentom, vysokou efektivitou a šetrnosťou nielen k našej peňaženke, ale vďaka nízkym emisiám aj k životnému prostrediu.

Pýtate sa, ako je možné zabezpečiť nízku spotrebu pri vysokom výkone?. Mazda si svoje tajomstvo nenechala pre seba a tak sa aj my dozvedáme, že kúzlo sa skrýva vo vzduchu. Kým v bežnom benzínovom motore sa benzín mieša so vzduchom v pomere 1:14,7, v motore e-Skyactiv v režime SPCCI až do 1:40. A tí trochu znalí vedia, že viac vzduchu a menej paliva znamená nižšiu spotrebu pri väčšom výkone. Mazda v tomto prípade dokázala zvýšiť krútiaci moment o 30 % a zároveň znížiť o 20 % spotrebu paliva.

Foto: Mazda

Patentovaná technológia SPCCI

Ako to celé funguje pochopíte, keď vám predstavíme patentovanú technológiu Mazda s označením SPCCI. Táto skratka vychádza z anglického Spark Controlled Compression Ignition, čo by sa dalo preložiť ako iskrou riadené kompresné zapaľovanie. Čo to znamená? Že motor plynule prepína medzi klasickým zapaľovaním sviečkou a režimom kompresného zapaľovania. V predchádzajúcom odstavci sme spomínali, že pokiaľ beží motor v tomto režime, znamená to, že pracuje s veľmi chudou zmesou benzínu a vzduchu. Táto zmes je stláčaná extrémne vysokým tlakom. Ten je dôležitý, pretože pomáha motoru pracovať sčasti ako vznetový. Iskra totiž zapáli len veľmi malé, husté množstvo benzínu čo spôsobí ďalšie zvyšovanie teploty a tlaku vo valci. Pôsobením tlaku sa následne vznieti zvyšné palivo. Benzín v režime SPCCI zhorí rýchlejšie a kompletnejšie, čo umožňuje dosiahnuť vyšší výkon s menšími emisiami v porovnaní s bežnými motormi. Znie to celkom jednoducho a logicky, však? To ale nie je všetko.

Foto: Mazda

e-Skyactiv X nepotrebuje turbodúchadlo

Motory e-Skyactiv X nie sú prepĺňané , čo pre šoféra znamená, že nebude pociťovať žiadne oneskorenie, iba kontinuálny nárast výkonu až po hranicu maximálnych otáčok. Tlak vzduchu v motore v režime SPCCI pomáha zvyšovať malý kompresor.

Výhodou je, že na to, aby ste dosiahli výborný výkon a nízku spotrebu, nebudete musieť meniť štýl jazdy. Motor bude bežať zväčša v režime SPCCI. Ak si ale budete želať využiť najvyšší výkon vo vysokých otáčkach, motor sa automaticky a nepozorovane prepne do režimu zapaľovania iskrou.

Ak vás zaujal revolučný motor e-Skyactiv X, nájdete ho napríklad v kompaktnom SUV Mazda CX-30 ako aj v obľúbenom modeli Mazda3 hatchback.

