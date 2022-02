Ktoré letné pneumatiky by ste mali vyskúšať?

Tiež pri starostlivosti o auto neváhate investovať do kvalitných produktov? Pozrime sa na to, ktoré letné pneumatiky si v roku 2022 zaslúžia vašu pozornosť. Hodnotili ich nezávislé európske autokluby.

Staré (nové) dobré pneumatiky Continental

Na ktoré faktory treba pri výbere letných pneumatík hľadieť? Určite je to brzdenie na suchom či mokrom teréne, handling na suchu či jazda v mokrých zákrutách. Ako šoféra vás však zaujíma aj hlučnosť pneumatík či spotreba paliva. Pri pneumatikách Continental sme už roky zvyknutí, že sa môžeme spoľahnúť na bezpečnú a komfortnú jazdu. V rebríčku Autobild sa umiestnilo hneď niekoľko zástupcov značky – Continental SportContact 6 (1. miesto v rebríčku), Continental SportContact 5 SUV (3. miesto), Continental PremiumContact 6 (6. miesto), Continental ContiPremiumContact 5 (9. miesto), Continental ContiSportContact 5 (11. miesto). Všade samý Continental, to je dôkaz toho, že značke sa podarilo vybudovať dobré meno v radoch odborníkov i šoférov vynikajúcimi jazdnými vlastnosťami. Zaujala aj vás? Skontrolujte dezén vašich letných pneumatík, ak nezodpovedá norme, čím skôr si zaobstarajte nové. Veľká noc je tu čo nevidieť a s ňou aj nutnosť prezúvať gumy.

Čo ukázalo testovanie iných letných pneumatík

Ani ďalšie značky sa nenechajú zahanbiť. Značka Michelin Pilot Sport 4 S získala od redakcie Autobildu všetkých 5 hviezdičiek a očarila na mokrom i suchom teréne, za čo si zaslúžila krásne druhé miesto. Letné pneumatiky Michelin Pilot Sport 4 jazdia krásne potichu, Autozeitung hodnotí pozitívne pozdĺžny aj priečny aquaplaning a vlastnosti pneumatík na suchom i mokrom teréne. So značkou Michelin (Primacy 3 a 4) sa stretávame ešte na 18. a 19. mieste v rebríčku, pričom ADAC vyzdvihuje komfort a bezpečnosť na mokrej vozovke. Nechať sa zlákať môžete aj ostatnými značkami letných pneumatík, v rebríčku obstáli skvelo aj modely GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5, Falken Azenis FK510, Hankook Ventus S1 Evo 2 K117, Pirelli P ZERO, Nokian Wetproof či Bridgestone Turanza T005. Pri výbere letných pneumatík je vždy dobré riadiť sa nezávislými testami a recenziami, no, samozrejme, aj údajmi v technickom preukaze. To, čo autíčku obujete, musí korešpondovať s technickými parametrami vozidla. Než nastane pravá jar, vyberte si tie najlepšie letné pneumatiky.

