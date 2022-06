Mototechna Drive otvorila prvú samostatnú pobočku v Bratislave

Spoločnosť AURES Holdings, ktorá prevádzkuje sieť autocentier AAA AUTO a Mototechna, otvorila v Bratislave prvú samostatnú pobočku Mototechna Drive

Pobočka Mototechny Drive, ktorá od roku 2019 na Slovensku ponúka stredne dlhý prenájom nových automobilov, donedávna sídlila v Bratislave na Panónskej ulici v spoločných priestoroch s autobazárom AAA AUTO. Teraz nájdete pobočku Mototechny Drive v samostatných priestoroch na Nákovnej ulici v Bratislave – Podunajských Biskupiciach. V ponuke sú všetky kategórie vozidiel, prevažujú však momentálne veľmi obľúbené automobily SUV a taktiež kompaktné autá.

„Ak hľadáte nový automobil, nemusíte sa ihneď „upisovať“ na dlhé roky, ako je to v prípade lízingu, prípadne sa zaväzovať kúpou vozidla. Podobne, ako je to napríklad pri lízingu, u nás máte možnosť na konci doby prenájmu vozidlo odkúpiť do svojho osobného vlastníctva a to aj za zvýhodnenú cenu. Zabezpečujeme taktiež všetky služby spájané s prevádzkou auta. Našou víziou je naďalej poskytovať klientom kompletné riešenie ich mobility bez starostí, v rodinnej atmosfére a s obojstrannou dôverou. Každý náš klient bude mať vždy osobného konzultanta a istotu, že jediné, čo bude počas prenájmu svojho vozidla riešiť, bude dopĺňanie paliva. „Vy jazdíte a my sa staráme“ je naše motto, na ktorom si veľmi zakladáme a budeme radi, keď sa o pravdivosti nášho motta prídete osobne presvedčiť,“ informuje Karolína Topolová generálna riaditeľka spoločnosti AURES Holdings, ktorá prevádzkuje sieť autocentier AAA AUTO a Mototechna.

Spoločnosť zabezpečuje mobilitu či už súkromných osôb, ako aj športovcov, známych osobností a nadnárodných korporácií. „Medzi typických zákazníkov Mototechny Drive patria tí, ktorí nechcú mať s mobilitou žiadne starosti, len jazdiť a po pol roku obmeniť vozidlo za nové, prípadne vyskúšať rôzne kategórie automobilov. Sú to napríklad programátori, reklamné agentúry, makléri, obchodní zástupcovia, vedenie menších firiem alebo aj súkromné osoby. Medzi najobľúbenejšie značky áut v Mototechne Drive patria vozidlá Škoda Fabia, Škoda Kodiaq, Kia Sportage, Kia Ceed, a ProCeed, teda menšie, lacnejšie a SUV vozidlá,“ hovorí Karolína Topolová.

Od začiatku pôsobenia Mototechny Drive na Slovensku spoločnosť zapožičala 342 automobilov. Mototechna Drive je vďaka svojej širokej škále modelov áut schopná ponúknuť ceny mesačného nájmu už od 200 eur. „Za túto čiastku môžete jazdiť autom Škoda Fabia. Na opačnom póle sú potom luxusné autá, ako napríklad Volvo XC 60. Sme tiež jednou z mála spoločností, ktorá požičiava aj elektromobily, čo hlavne v súčasnej dobe zdražovania palív, môže byť pre ľudí atraktívnejšie a samozrejme aj výhodnejšie. Momentálne máme v portfóliu niekoľko desiatok vozidiel všetkých kategórii, ktoré sú ihneď k dispozícii alebo k dodaniu v najbližšej dobe,“ vysvetľuje Karolína Topolová.

