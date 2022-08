Na čo nezabudnúť pri nákupe vozidla v autobazári?

Kúpa auta nepatrí v prípade väčšiny ľudí medzi bežné každodenné činnosti. Je preto dôležité sa na jeho nákup čo najlepšie pripraviť vopred a vedieť, čo všetko nás môže čakať.

Zatiaľ čo v prípade nového automobilu predpokladáme, že ako taký by mal byť v poriadku, pri nákupe ojazdeného auta môže byť situácia iná. Nové vozidlo má síce dlhú záruku a čistú históriu, no nevýhodou je vysoká obstarávacia cena a hlavne nie je k dispozícii hneď. Pri najviac žiadaných modeloch nie sú výnimkou ani viac ako ročné čakacie lehoty. To je vzhľadom na stále rastúce ceny dôležitý fakt, ktorý hrá pri rozhodovaní sa motoristov nespornú úlohu.

Nákupu vozidla spravidla predchádza prieskum trhu a zúženie výberu na niekoľko modelov či značiek. Potvrdzujú to aj dáta najväčšieho predajcu jazdených áut u nás. „V päťdesiatich percentách prípadov majú zákazníci auto predvybrané na základe recenzií alebo skúseností. Z toho polovica na výbere trvá, druhá polovica je ochotná svoju voľbu na základe odporúčania prehodnotiť,“ hovorí Petr Vaněček, prevádzkový riaditeľ spoločnosti AURES Holdings, kam patria značky AAA AUTO a Mototechna. „Len asi štvrtina ľudí prichádza do autobazáru s tým, že si vozidlo nechá odporučiť až na mieste,“ dodáva.

Pokiaľ sa kupujúci v automobiloch príliš nevyzná, je určite vhodné vziať si na nákup niekoho, kto je schopný urobiť aspoň základnú prehliadku vozidla. „U nás v AAA AUTO, samozrejme, umožňujeme detailnú kontrolu vlastným automechanikom, vrátane detailnej kontroly na zdviháku či testovacej jazdy,“ dopĺňa Petr Vaněček. Testovacia jazda je veľmi dôležitá a nemali by sme na ňu zabúdať, môže totiž odhaliť mnohé nedostatky, ktoré sa pri obyčajnej statickej kontrole spoznať nedajú.

Na čo sa zamerať?

Ako prvý je na rade exteriér vozidla. „Kontrolujte farbu a rovnomernosť laku, ktorého hrúbku je možné overiť špeciálnym meračom. Preverte škáry, spoje karosérie aj uchytenie jednotlivých dielov. V interiéri sa zamerajte hlavne na opotrebovanie volantu, pedálov, radiacej páky, kryty airbagov a vzhľad batožinového priestoru. Pozrite sa aj pod koberce a plastové kryty,“ približuje previerku vozidla Petr Vaněček. Samostatnou kapitolou je motor. Jeho chod by mal byť plynulý, bez akéhokoľvek šklbania. Pri teste je dobré zrýchliť až do maximálnych otáčok. V zábere by nemali byť žiadne oneskorenia alebo straty výkonu. Dôležitá je aj prehliadka podvozku. Zamerajte sa na koróziu výfuku, stav uloženia náprav a ich súčastí. Dobre skontrolujte aj pneumatiky. Akákoľvek nepravidelnosť znamená problém v geometrii či tlmičoch.

Viac ako tretina vozidiel sa kupuje na úver

Ohľadom potrebnej dokumentácie nezabudnite na dva osobné doklady. Hodia sa aj v prípade, že vozidlo kupujete na úver, čo je dnes vo väčších autobazároch úplne bežný spôsob nákupu. „V autocentrách AAA AUTO bolo prostredníctvom úveru v tomto roku financovaných približne 35 % všetkých nákupov, zákazníci si tak môžu zaobstarať mladšie a možno lepšie vybavené vozidlo,“ hovorí Petr Vaněček z AAA AUTO s tým, že toto číslo pravdepodobne ďalej porastie, pretože nových vozidiel je stále nedostatok. „Preto všetkým odporúčam, aby sledovali rôzne zľavové akcie. Napríklad AAA AUTO v poslednej dobe zlacnilo okolo 4 000 vozidiel,“ uzatvára Petr Vaněček.

