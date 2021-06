Na čo si dať pozor pri kúpe jazdeného auta?

Väčšina Slovákov si nemôže dovoliť kúpiť nové auto, ktoré aj tak stráca približne tretinu až dve pätiny svojej hodnoty už po opustení showroomu. Riešením je kúpa jazdeného vozidla. Aj tu však platia určité pravidlá. Pri kúpe „jazdenky“ na ulici alebo z malého autobazáru treba byť ostražitý. Nemálo menších súkromných predajcov totiž ponúka auto cez inzerát po tom, ako s ním neuspeli u profesionálnych predajcov, ktorí ich vozidlo odmietli pre nejaký vážny problém, či už technický alebo právny. Odborníci tiež varujú pred nákupom automobilov z dovozu. Dovezené ojazdené autá totiž bývajú najčastejšie predmetom rôznych podvodov.

Pozor na kúpu jazdeného auta cez inzerát

Množstvo ľudí nie na tom po koronakríze ekonomicky najlepšie a niektorí v predstave rýchlo získaných peňazí predávajú svoje auto aj so skrytými vadami, na internete dokonca inzerujú aj neexistujúce vozidlá. Na rôznych stránkach každoročne pribudnú desaťtisíce inzerátov s ponukou jazdených vozidiel. Pri takomto množstve sa medzi nimi nájdu aj podvodné ponuky, kedy sa snažia prostredníctvom falošného inzerátu na predaj vozidla, ktoré nie je technicky alebo právne v poriadku, vylákať od ľudí peniaze. Na podvodné inzeráty upozorňuje aj združenie na ochranu vlastníkov automobilov SOVA. „Trend falošných inzerátov ponúkajúcich automobily stále pokračuje. Neustále sa nájdu dôverčiví ľudia, ktorí aj napriek množstvu informácií a varovaní podvodníkom naletia. Títo podvodníci sú schopní zaslať prípadnému záujemcovi aj scan falošných dokladov, tvoria si webové stránky, falošné profily na sociálnych sieťach a to všetko len preto, aby pôsobili dôveryhodne,“ približuje predseda združenia SOVA Július Petrus.

Podvody s autami sú čoraz sofistikovanejšie

Kúpa auta takpovediac na ulici od súkromnej osoby cez inzerát, môže byť teda iba zásterkou a v skutočnosti za ním nezriedka stoja podvodníci. Na druhej strane profesionálni predajcovia, teda veľké autobazáre, vynakladajú na preverovanie vozidiel množstvo prostriedkov a majú na to dostatok skúseného personálu. „Preverenie na možné odcudzenie a preskúmanie pravosti VIN kódu vozidla patria medzi ich základné kontrolné činnosti, ktoré samozrejme na ulici, v strese a bez potrebného vybavenia, neurobíte. Pri kúpe cez inzerát od súkromníka či od malého autobazáru sa vám ľahko môže stať, že si zaobstaráte auto pochádzajúce z kriminálnej činnosti, keďže medzi predajcami je aj veľa podvodníkov pracujúcich pre medzinárodné gangy zlodejov áut. Políciu ale nemusí zaujímať, že ste o tejto skutočnosti nevedeli a takéto vozidlo okamžite zabaví. Mnohým motoristom auto policajti zabavia až v zahraničí, napríklad pri ceste na dovolenku. Podvedení a nešťastní ľudia potom môžu stráviť aj niekoľko dní v policajnej cele. Lepšou cestou je teda kúpa automobilu v „kamennom“ autobazáre, ktorý triky podvodníkov už veľmi dobre pozná a vozidlá od nich nevykúpi,“ hovorí Karolína Topolová generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva skupiny AURES Holdings, prevádzkovateľa siete autocentier AAA AUTO.

Riziká dovezených áut z cudziny

Odborníci tiež varujú pred nákupom áut z dovozu. Dovezené „jazdenky“ totiž bývajú najčastejšie predmetom rôznych podvodov, ako je pretáčanie tachometrov, falšovanie roku výroby či zatajovanie vážnych havárií a následných neodborných opráv alebo sú to aj vytopené vozidlá. Desiatky drobných dovozcov, ktorých import lacných „západných“ áut donedávna ešte slušne živil, sa teraz skôr snažia prežiť. Už nemôžu konkurovať cenou alebo kvalitou a preto sa uchyľujú čím ďalej tým viac k rôznym trikom a podvodom. „V prípade vozidla zo zahraničia býva zložitejšie overiť si jeho históriu a kupujúci sa potom vystavujú hroziacim problémom, a to v podobe väčších investícií do opráv auta alebo bezpečnostným a zdravotným rizikám v prípade havárie spôsobenej zlým technickým stavom auta. V porovnaní s Európou sa na domácom trhu predávajú ojazdené autá za priaznivejších podmienok a v lepšom technickom stave. Navyše je to vidieť na zmene smeru, ktorým teraz autá cez hranice putujú – trend sa obrátil a naopak vzrástol dopyt po slovenských vozidlách v cudzine,“ dodáva Karolína Topolová.

Stočené kilometre sú stále problémom

Automobilov so stočeným tachometrom sa u nás objavuje stále veľké množstvo. Najčastejšie býva manipulované s tachometrom pri dovážaných autách zo zahraničia. Stočený tachometer môžeme rozpoznať

Aj voľným okom, napríklad, ak sa pod sklom prístrojovej dosky nachádzajú odtlačky prstov alebo iné nečistoty. Ďalšou možnosťou je kontrola pomocou internetových databáz, kde vám na kontrolu stačí zadanie VIN kódu. Okrem počtu najazdených kilometrov vám systém skontroluje aj ďalšie záležitosti, či nebolo auto kradnuté alebo či nie je majetkom leasingovej spoločnosti. „Stav najazdených kilometrov dôkladne kontrolujeme, nespoliehame sa pri tom iba na údaje z ODO-PASSu. Podľa dostupných záznamov tretích strán zhodnotíme, či u vozidla nie je podozrenie na neoprávnenú manipuláciu. Okrem toho máme ešte vlastnú databázu, v ktorej je približne 1,3 milióna vozidiel predaných od roku 1992 a tiež aj niekoľko miliónov záznamov o autách, ktoré navštívili náš výkup bez uzatvorenia obchodu. Kontinuálne tiež analyzujeme inzertnú ponuku ojazdených vozidiel v západnej a strednej Európe a sledujeme, ako sa mení ich nájazd po dovoze na Slovensko a tieto informácie si archivujeme. Súkromní predajcovia alebo menšie bazáre tieto možnosti nemajú,“ vysvetľuje opatrenia proti výkupu stočeného auta prevádzkový riaditeľ siete autocentier AAA AUTO Petr Vaněček.

Kúpa auta v exekúcii môže nemilo prekvapiť

Ďalším vážnym problémom je kúpa automobilu, ktorý je v exekúcii. Dlžníci sa snažia auta zbaviť skôr, než si ho zoberie exekútor. V takejto situácii môžete skončiť bez auta, aj bez vrátenia peňazí, ktoré ste do kúpy vozidla investovali. Praktické skúsenosti sú také, že množstvo ľudí si pred kúpou vozidlo nepreverí. Ak má majiteľ exekúciu, vozidlo je na dopravnom inšpektoráte blokované a nedá sa prepísať na nového majiteľa. „Skoro každý týždeň nám telefonujú podvedení ľudia, ktorí riešia tento problém. Žiaľ, vozidlo si vopred neoverili a až na dopravnom inšpektoráte im oznámili, že sa nedá prepísať na novú osobu,“ informuje Asociácia overovateľov vozidiel. Ak nastane situácia, pri ktorej sa exekútor nevie dopátrať k vozidlu, príde na rad polícia, ktorá vám auto zadrží. Problémom s takýmto vozidlom môžete predísť, ak si ho kúpite u veľkého predajcu, ktorý má dostatočné skúsenosti a je schopný takéto praktiky odhaliť. „Pri výkupe automobilov kontrolujeme históriu vozidla, ako aj 107 mechanických parametrov na každom aute a z dôvodu právnych alebo mechanických vád odmietame až 65 – 70 % ponúkaných vozidiel. Vďaka všetkým kontrolám môžeme zákazníkom poskytnúť 100 % záruku na pôvod auta. V prípade vzniku právnej vady vraciame plnú kúpnu cenu. Zároveň všetky automobily vlastníme, takže sa kupujúci nemusia obávať, že sa nebudú mať na koho obrátiť s prípadnou reklamáciou,“ dodáva Petr Vaněček z AAA AUTO.

