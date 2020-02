Valentínska analýza: Pre mužov predstavuje auto skôr srdcovú záležitosť, ženy v ňom vidia praktického pomocníka

BRATISLAVA 14. februára (Autolike.sk) – Rozhodovanie o kúpe nového alebo ojazdeného auta u väčšiny súvisí s financiami, s preferovanou triedou a vlastnosťami vozidla.

Čo sa týka mužov, tí si dávajú pri výbere auta veľmi záležať na všetkých detailoch. Pred kúpou vozidla prejdú všetky weby, internetové diskusie, prečítajú si množstvo recenzií, prípadne sa poradia s príbuznými alebo kamarátmi. Nevynechajú jediný detail a požiadaviek na auto majú omnoho viac ako ženy. Pri kúpe automobilu dávajú ženy zase prednosť jeho praktickej stránke a preferujú menšie kompaktné vozidlá s ladným a moderným vzhľadom. Ženy sú pri kúpe auta trochu pragmatickejšie a zvažujú najmä jeho náklady na palivo, servis a celkovú praktickosť.

Podľa analýzy štatistík za uplynulý rok od najväčšieho predajcu ojazdených automobilov na Slovensku – autocentier AAA AUTO stále platí, že častejšie kupujú autá muži ako ženy. Výrazne väčšie percento, a to 73 % patrí práve mužom. Nežnejšie pohlavie tvorilo len 27 %, teda približne len štvrtinu zákazníkov.

,,Priemernú cenu pri kúpe ojazdených automobilov sme u mužov zaznamenali na úrovni okolo 7 855 eur. Ženy do nového automobilu investujú čiastku 7 400 eur, čo je o 455 eur menej ako investícia mužov, no zároveň uprednostňujú autá s nižším nájazdom kilometrov. Aj napriek väčšej obľube menších áut u žien už neplatí, že by sa báli veľkých vozidiel. Vedia, že s väčším nájazdom narastá aj nutnosť investovať peniaze do opráv,“ uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva spoločnosti AURES Holdings, ktorá medzinárodnú sieť autocentier AAA AUTO prevádzkuje.

Čo sa týka farby auta, obe pohlavia sa zhodujú v praktickosti striebornej, na ktorej až tak nevidno nečistoty a umiestnila sa na prvej priečke obľúbenosti. Ďalšie obľúbené farby pri oboch pohlaviach sú tradičná čierna a biela. Rozdiel medzi mužmi a ženami sa objavil až pri štvrtej najobľúbenejšej farbe, ktorou je u žien červená a u mužov modrá.

Zhoda nastala aj pri najobľúbenejších značkách. Na prvej priečke sa umiestnila tradične Škoda, ďalej Volkswagen a Hyundai. Názory sa rozchádzajú až pri štvrtej priečke, ktorú v prípade žien obsadila značka Peugeot a u mužov značka Ford.

Ako muži, tak aj ženy v minulom roku preferovali skôr silnejšie motory, a to s najčastejším objemom 2.0 litra (muži 10,50 %, ženy 5,87 %). Poradie predajov áut podľa typu karosérie je na prvých troch priečkach rovnaké pre obe pohlavia. Prvou voľbou je hatchback (ženy 46 %, muži 33 %), druhou je kombi (ženy aj muži 25 %) a na tretej priečke sa umiestnilo SUV (ženy 17 % a muži 19 %).

Pri preferovanom druhu paliva sa ale voľba pohlaví rozchádza. Kým muži si radšej zaobstarajú automobil na naftu (51 %), u žien sú v obľube skôr benzínové autá (58 %).

