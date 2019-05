Vodič nezvládol jazdu s prívesom!

Vodič podcenil jazdu s prívesom!

Mnoho ľudí podceňuje jazdu s prívesom a to môže viesť aj ku škaredým dopravným nehodám. Pritom nejde o žiadnu veľkú vedu, no pri používaní prívesu by ste mali dbať na to, že nemôžete jazdiť takým štýlom, ako bez prívesu. Najdôležitejšie je rozložiť váhu prívesu čo najviac dopredu, teda čo najbližšie k autu. Ak tak neurobíte, tak môžete dopadnúť, ako vodič na tomto videu, ktorého príves tak rozkýval, že sa následne prevrátil.

https://www.youtube.com/watch?v=rCfFbQpmqWk