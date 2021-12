Automatický hlasový prekladač ako riešenie mnohých problémov pri cestovaní

Možno vo vašom živote nie je miesto pre ďalšie elektronické zariadenie. Možno ich už máte dosť. Čo keby však existoval taký, ktorý by dokázal prekladať mítingy, telefonické hovory od vášho čínskeho dodávateľa a dopravné značky, keď ste v zámorí? Prekladač viet, ktorý vám s presnosťou 96% okamžite prekladá v 70 rôznych jazykoch? Nuž, tento automatický hlasový prekladač existuje a uviedla ho na trh európska spoločnosť Vasco Electronics, ktorá stojí v popredí dizajnu a implementácie najnovšej generácie elektronických prekladačov.

Vasco Translator M3 je odpoveďou na početné požiadavky, ktoré spoločnosť za viac ako desať rokov činnosti nazbierala. Pozrime sa, ako to funguje a čo tento nový prekladač viet dokáže. Vasco Translator M3 je skutočná bomba! Malý zázrak technológie na preklad viac ako 70 jazykov v reálnom čase. Automatický hlasový prekladač Vasco Translator M3 ponúka ešte oveľa viac.

Rolls-Royce automatických hlasových prekladačov?

Najprv pár slov o spoločnosti Vasco Electronics. Túto spoločnosť vytvoril poľský záchranár pred viac ako desiatimi rokmi. U niektorých pacientov, ktorí nevedeli po poľsky, si všimol komunikačné ťažkosti. Dorozumieť sa dobre a rýchlo bolo však v jeho práci otázkou života a smrti. A mal pravdu. Keď cestujete do zahraničia, v prípade zdravotných problémov je dôležité, aby ste sa vedeli dorozumieť. Potom sa pozrel na trh s prekladačmi viet. Sklamaný z toho, čo vtedy na trhu existovalo, sa rozhodol založiť si vlastný podnik.

Vasco sa zameriava jednak na jednotlivcov, ale predovšetkým na profesionálov, najmä zdravotníkov, policajné zložky, colníkov, armádu atď.

Foto: OneLightStudio

Ako funguje prekladač viet?

Je ťažké to ešte zjednodušiť: zapnete Vasco Translator M3, vyberiete dva jazyky na preklad, stlačíte tlačidlo a preloží sa. To je všetko. Tento automatický hlasový prekladač je malým zázrakom, veľmi dobre navrhnutý, rýchlo sa používa, je ideálny pre všetkých cestovateľov. Je malý, naozaj sa zmestí do vrecka a je pekný a ergonomický. Dokonca aj uprostred ulice a pri pomerne veľkom okolitom hluku dokáže vďaka kvalite svojich 2 mikrofónov zázraky. Prekladá viac ako 70 jazykov, veľmi rýchlo a s malým počtom chýb.

Predstavte si seba v Číne. Môžeme vám povedať, ak ste tam neboli, málokto hovorí po anglicky a komunikácia je naozaj náročná.

S Vasco Translator M3 sa nemusíte báť požiadať o lístok na vlak do Pekingu alebo nájsť hotelovú izbu. Všetko je jednoduché. Ľahko sa dorozumiete s thajským farmárom v dedine na severe krajiny, ľahko sa porozprávate s ruskou rodinou, ktorú ste stretli vo vlaku na Transsibírskej magistrále. Proste sa konečne dohovoríte. Fantastické nie?

Prekladač fotografií a ďalšie funkcie!

Prekladač viet Vasco Translator M3 ponúka niekoľko ďalších dôležitých možností, počnúc špičkovým prekladačom textu z fotografií. Táto funkcia je skvelá a použitie je opäť jednoduché. Odfotíte napríklad jedálny lístok a prekladač automaticky preloží textový obsah fotografie, a navyše prekvapivo presne. Prekladač prekladá priamo na fotografiu s filtrom na pôvodný text.

Foto: OneLightStudio

Ďalšia super užitočná možnosť: automatický preklad telefonických hovorov. Položíte telefón vedľa prekladača, zapnete ho na hlasitý odposluch a automatický hlasový prekladač preloží, čo sa hovorí, teda z vašej reči na jazyk toho druhého na linke a naopak.

Translator Vasco M3 umožňuje chat v reálnom čase so 100 ľuďmi na diaľku (po celom svete) a to v rôznych jazykoch. Aplikácia MultiTalk okamžite preloží, čo každý účastník hovorí a zobrazí vám preklad v slovenčine. Navyše pokiaľ vaši priatelia či rodina nevlastnia tento automatický hlasový prekladač, môžu si aplikáciu stiahnuť zdarma. Kvalita prekladu v ich zariadení však už nebude dosahovať kvalitu značky Vasco, vo vašom prekladači však samozrejme áno.

Naučte sa jazyky

Prekladač viet vám umožňuje učiť sa nové jazyky vďaka integrovaným jazykovým kartám. Vo Vasco Translator M3 nájdete aj možnosť aktívne sa učiť jazyk. Na tento účel výrobca integroval program „Výučba jazyka“. Môžete vybrať aktuálnu lekciu a zobraziť svoj pokrok. Po začatí lekcie sa vám vždy zobrazí malý tutoriál, ktorý vás zoznámi s programom. Čo je na tejto aplikácii skvelé je, že ak už poznáte jednotlivé slová, môžete to systému signalizovať, či slovíčko už poznáte a ovládate, alebo ešte nie. To je samozrejme veľmi praktické, keďže sa systém učí a zbytočne vám potom známe slová nezobrazuje.

Foto: OneLightStudio

Integrovaná bezplatná SIM karta

Áno, čítate správne. Automatický hlasový prekladač Vasco M3 integroval medzinárodnú SIM kartu. Bezplatne a neobmedzene v 200 krajinách. Bez potreby wifi. Tá tam samozrejme je k dispozícii, ale stačí ju použiť ako zálohu v prípade straty mobilného signálu a pri sťahovaní aktualizácií.

M3 sa dodáva v peknej krabici, ktorá obsahuje aj ochranný silikónový obal, remienok na zápästie a najmä USB-C nabíjačku. Môžete si vybrať z niekoľkých farieb: modrá, čierna, biela, zelená, svetlo modrá a ružová.

Tento prekladač viet je skutočne prenosný, ľahký, rýchly a skutočne jednoducho použiteľný. Už teraz môžete rozmýšľať o svojich budúcich cestách do krajín alebo regiónov mimo turistických trás, kde málokto hovorí po anglicky alebo španielsky. Môžete konverzovať s miestnymi obyvateľmi a ísť nad rámec základných a povrchných otázok.

A vy, viete si to predstaviť vo vrecku?

Informačný servis