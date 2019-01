Automobilka Ford ohlásila rozsiahlu reštrukturalizáciu, v Európe chystá prepúšťanie zamestnancov

FRANKFURT 10. januára (WebNoviny.sk) – Americká automobilka Ford Motor oznámila zníženie počtu pracovných miest v Európe v rámci rozsiahlej reštrukturalizácie, keďže sa sústreďuje na najziskovejšie modely a posúva výrobu smerom k elektrickým autám.

Redukcia nadbytočnej sily

Spoločnosť vo vyhlásení, ktoré zverejnila vo štvrtok, uviedla, že „štrukturálne zlepšenie nákladov bude podporené redukciou nadbytočnej pracovnej sily“.

Firma nezverejnila, koľko pracovných miest zruší, a konštatovala, že redukcia sa dosiahne pokiaľ možno dobrovoľnými odchodmi dohodnutými s odborármi. V Európe Ford zamestnáva zhruba 53 tis. ľudí.

Rátajú s brexitom s dohodou

Denník Financial Times citoval vyjadrenie šéfa Fordu pre Európu, Blízky východ a Afriku Stevena Armstronga, že prepustených zamestnancov budú „tisíce“. Armstrong to však odmietol zopakovať počas konferenčného hovoru s novinármi a povedal len, že to bude mať „podstatný dopad“ na pracovnú silu.

Rozsah reštrukturalizácie podľa Armstronga predpokladá, že Británia odíde z Európskej únie s dohodou definujúcou obchodné vzťahy. Dodal, že podnikateľské zmeny by mohli byť „výrazne dramatickejšie“, pokiaľ ide o závody firmy vo Veľkej Británii, ak krajina z EÚ odíde bez dohody.