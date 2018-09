Video: Mercedes chce konkurovať Tesle, predstavil svoje prvé SUV na elektrický pohon

BRATISLAVA 5. septembra (WebNoviny.sk) – Nemecký výrobca automobilov Mercedes v stredu predstavil nový model športovo-úžitkového vozidla na plne elektrický pohon, s ktorým chce konkurovať americkej spoločnosti Tesla.

Výroba elektromobilu s názvom EQC má začať budúci rok. Vozidlo bude mať podľa firmy dojazd viac ako 450 kilometrov na jedno nabitie.

Nové SUV má byť prvým z desiatich elektromobilov, ktoré plánuje Mercedes uviesť na trh do roku 2022. Podľa portálu bbc.com firma investuje do rozvoja elektomobility vyše 10 mld. eur a ďalšiu miliardu eur do výroby batérií.

Autá na elektrický pohon plánujú uviesť na trh aj nemecký výrobcovia luxusných vozidiel Porsche a Audi, ako aj britský Jaguar.