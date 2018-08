Automobilka Tesla vykázala za kvartál rekordnú stratu, zvýšila však výrobu vozidiel Model 3

DETROIT 2. augusta (WebNoviny.sk) – Americký výrobca elektrických vozidiel Tesla Inc za druhý kvartál vykázal rekordnú čistú stratu 717,5 mil. USD, ale zvýšil výrobu vozidiel Model 3.

Automobilka uviedla, že jej strata na akciu za apríl až jún bola v sume 4,22 USD, ale tržby posilnili o 43 percent na vyše 4 mld. USD. Generálny riaditeľ firmy Elon Musk vyhlásil, že Tesla v nasledujúcich kvartáloch dosiahne zisk.

Musk predpokladá, že firma nebude musieť opäť získavať peniaze na kapitálových trhoch a bude „sa v podstate financovať sama“. Tesla očakáva, že v treťom kvartáli vyrobí 50 tis. až 55 tis. vozidiel Model 3.

Firma vynaložila milióny dolárov na to, aby do konca júna dosiahla plánovanú výrobu na úrovni 5 tis. áut Model 3 týždenne. Uviedla pritom, že produkcia týchto vozidiel rastie a do konca augusta ich chce vyrábať 6 tis. týždenne. Tesla konštatovala, že produkciu áut Model 3 na úrovni 10 tis. týždenne dosiahne „niekedy na budúci rok“.

