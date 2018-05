Avangard Omsk chce zorganizovať rozlúčkový zápas pre Jaromíra Jágra, vedenie KHL je zatiaľ proti

OMSK 24. mája (WebNoviny.sk) – Klub Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) Avangard Omsk chce pre českého veterána Jaromíra Jágra zorganizovať rozlúčkový zápas, no vedenie súťaže je proti. Štyridsaťšesťročný rodák z Kladna v Omsku odohral v minulosti štyri sezóny, tri z nich bol aj kapitánom „jastrabom“.

Ruský klub chcel s Jágrom podpísať zmluvu na jeden zápas, no to súčasné predpisy KHL neumožňujú. „Išlo by o porušenie reglementu, niečo podobné nie je v súčasnosti možné. Oficiálnu žiadosť som však ešte nevidel. Ak taký dokument dostaneme, budeme sa ním zaoberať. V hre by bola v takom prípade aj výnimka.“ vysvetlil šéf súťaže Dmitrij Černyšenko.

Jaromír Jágr nedávno potvrdil, že sezónu 2018/2019 chce odohrať v rodnom Kladne. Ešte v minulej sezóne pôsobil aj v zámorskej NHL, v profilige od leta 1990 odohral dovedna 1733 zápasov základnej časti s bilanciou 766 gólov a 1155 asistencií, v play-off pridal 208 štartov (78+123).

Okrem dvoch Stanleyho pohárov s Pittsburghom má na svojom konte viacero individuálnych rekordov. Podieľal sa na zlate pre Česko na ZOH 1998 v Nagane či na dvoch najcennejších kovoch z MS v rokoch 2005 a 2010.

„Chceli sme sa s ním rozlúčiť, ale na jeden zápas si nemôžeme pozvať hráča,“ povedal nový prezident Avangardu Maxim Sušinskij a doplnil: „O možnosti, že by sme Jágra angažovali na celú sezóne, sme vôbec neuvažovali.“