Až 10 % partnerských vzťahov vznikne v práci. Amazon praje láske nielen na Valentína

Zoznámenie sa so životným partnerom na pracovisku nie je ničím mimoriadnym. Podľa informácií zo štúdie Viedenskej univerzity publikovanej v roku 2018, až 10 % partnerských vzťahov vznikne v práci. A to aj napriek stúpajúcemu trendu zoznamovania sa online. Keďže pracovné činnosti nám často zaberajú oveľa viac času než je čas voľný, nie je žiadnym prekvapením, že svoju lásku často nachádzame medzi kolegami. V spoločnosti Amazon, ktorá na Slovensku a v Česku zamestnáva dokopy viac ako 5 600 zamestnancov, je mnoho párov, ktoré sa zoznámili počas pracovného času.

Logistické centrum Amazon v Seredi je súčasťou veľkej siete Amazon centier. Denne sa v ňom stretávajú stovky zamestnancov. Vďaka tomu môžu vznikať na pracovisku vzťahy nie len priateľské, ale aj romantické. Zmenová prevádzka poskytuje zamestnancom príležitosť tráviť spolu množstvo času v práci, ale aj počas prestávok v kantíne či na chodbách. Práve preto nie je vylúčené, že medzi mnohými z nich sa ich kolegiálny vzťah premení na vzťah partnerský. „Pokiaľ pracujeme v jednom tíme, môžeme so zápalom preberať spoločné témy, veci a ľudí z práce a máme jeden pre druhého porozumenie, pretože máme dokonalú znalosť toho, v čom druhý pracuje, poznáme jeho realitu,“ hovorí psychiatrička a psychoterapeutka MUDr. Alena Večeřová Procházková.

Svoje o tom vedia napríklad manželia Miroslav a Marie Mráčkovci, súčasní zamestnanci FC Amazon Dobrovíz pri Prahe. Marie mala za úlohu novému zamestnancovi Miroslavovi priniesť obed, a tak z kantíny vzala sviečkovú. Nasledoval scenár ako z romantickej komédie. Tesne predtým než mu obed odovzdala, zakopla a celá sa sviečkovou obliala. Vtedy preskočila prvá iskra. „Spoznali sme sa teda tu v práci, keď mi Maruška priniesla polorozliaty obed,“ spomína Miroslav na začiatok ich vzťahu. „A keď manželka jemne zatlačila na kolegu, aby mi ju dohodil, tak sme sa zblížili a napokon vzali.“

Napriek tomu, že práca je podľa Stanfordskej štúdie štvrtým najčastejším miestom, kde ľudia stretnú svojho životného partnera, aj tu platia určité pravidlá, ktoré treba dodržiavať. „Ak ide napríklad o vzťah nadriadeného a podriadeného pracovníka alebo pracovníčky, zabezpečíme presun jedného z nich na iné oddelenie, na zaistenie objektívneho prístupu pri riadení zamestnancov,“ hovorí Ján Komoš, personalista v spoločnosti Amazon. „Vieme, že naši zamestnanci partnerské vzťahy v práci nadväzujú, je to logické, trávia v nej podstatnú časť svojho času. V takom prípade si pochvaľujú napríklad možnosť koordinácie pracovných zmien, čiže i voľného času,” dodáva Ján Komoš.

Možnosť spoločného plánovania zmien a čerpania voľna považuje za najväčšiu výhodu v zdieľaní zamestnávateľa aj ďalšia zamestnankyňa, Oksana Blatná, ktorá stretla svojho manžela pred piatimi rokmi, počas zmeny v Amazone. Okrem benefitu, ktorý im pomáha udržovať rovnováhu vo vzťahu a poskytuje dostatok spoločne stráveného voľného času, si samozrejme pochvaľuje aj samotného manžela. „Lepšieho som stretnúť nemohla. Je vysoký a pekný,“ smeje sa pani Oksana.

Pani Oksana Blatná. Foto: Amazon (3452)

Byť so svojím partnerom doma i v práci je poväčšine príjemné, no pri zle nastavenej komunikácii to môže časom spôsobiť zbytočné napätie. „Medzi riziká vzťahov, ktoré vznikli na pracovisku patria predovšetkým zovšednenie, žiarlivosť a rivalita,“ upozorňuje MUDr. Alena Večeřová Procházková. Pre také páry je dôležité vedieť oddeliť pracovné záležitosti od osobných a nenechávať unikať tlak z pracovných povinností do vlastnej domácnosti.

Vzťah nadviazaný na pracovisku je vo svojej podstate rovnaký ako každý iný, a tak sa okrem burácania svadobných zvonov môže stať, že si partneri po čase prestanú rozumieť a rozhodnú sa rozísť. Fakt, že pracujú doslova vedľa seba, môže rozchod skomplikovať, no ako väčšina nepríjemne vyzerajúcich situácií aj táto sa dá vyriešiť. Vyhovenie žiadosti o presun na inú zmenu, či oddelenie nie je samozrejmosťou, je však aj v záujme zamestnávateľa, aby atmosféra na pracovisku nebola pod bodom mrazu. „Máme nastavený proces na presun v rámci oddelení, alebo v rámci pracovných zmien, a teda aj takúto žiadosť vieme pri splnení podmienok na presun podporiť,“ hovorí personalista Ján Komoš.

Amazon teda láske na pracovisku praje a svojich zamestnancov sa snaží podporovať, nech už sú ďalšie dejstvá ich rozprávky akékoľvek. Samozrejme, šťastné príbehy potešia najviac. Či už sa partneri rozhodnú pre spoločný život, svadbu, či rozšírenie „amazonskej rodinky“, môžu využiť hneď niekoľko rodinných benefitov, ktoré Amazon ponúka. Medzi nich patria napríklad dni voľna navyše, rodinné bonusy pri narodení dieťaťa, či možnosť využiť upravený pracovný harmonogram po návrate z rodičovskej dovolenky.

