Až 14 mesiacov trvá ľuďom, kým sa rozhodnú vyhľadať odbornú psychologickú pomoc

Mať chorú dušu ovplyvňuje našu kvalitu života rovnako, ako naše fyzické zdravie. Hoci dopyt po psychologickej pomoci narastá, podľa štúdií ľuďom priemerne trvá 14 mesiacov, kým sa odhodlajú riešiť svoje problémy s odborníkmi. Príčinou sú často mylné predstavy o priebehu terapie. So psychológom a spoluzakladateľom platformy ksebe.sk, Karolom Kleinmannom, sme sa porozprávali o tom, ako terapia prebieha.

Ešte nedávno bolo duševné zdravie pre mnohých neviditeľné, tak trochu podceňované a neuchopiteľné. V posledných rokoch sa však mnohé zmenilo, veľa sa o ňom rozpráva a pribudlo nové možnosti, ako si pomôcť pri problémoch s psychikou. Hoci sme dobre informovaní, paradoxne nevieme urobiť ten prvý krok, nájsť odhodlanie na reálne stretnutie so psychológom. Psychológ z platformy ksebe.sk, Karol Kleinmann sa pravidelne stretáva s obavami klientov z priebehu sedení: „Klienti majú rôzne predstavy, neraz pramenia z rôznych filmov, alebo zo zlých skúseností okolia alebo vlastnej skúsenosti z minulosti. Ukazuje sa, že veľa Slovákov už má nejakú povrchnú skúsenosť so psychológom, väčšinou z čias základnej alebo strednej školy, keď si mali vyberať smerovanie ich budúcej kariéry. Odtiaľ pramení mylná predstava, že psychológ je niekto, kto na nich má málo času, lebo sa musí venovať zvyšným dvadsiatim spolužiakom a rozdá im testy na vyplnenie. Iní môžu mať obavy z nepríjemných alebo osobných otázok, na ktoré nebudú vedieť odpovedať”.

Toto sú signály, že je čas na odbornú pomoc

Skleslá nálada, nervozita, nespavosť, medziľudské konflikty – ak nám dlhodobo zasahujú do života a myslíme na problém každý deň aspoň hodinu, je najvyšší čas zdôveriť sa so svojimi pocitmi odborníkom. „Odkladať pomoc sa neoplatí, pretože čím dlhšie čakáme, tým viac má naša problematická situácia tendenciu sa zhoršovať. Ak nás niečo trápi na fyzickej úrovni, napríklad bolesť kolena, veľmi jednoznačne nám to znižuje kvalitu života a s riešením málokedy váhame. Verím, že ak by sme k duševným symptómom pristupovali rovnako rozhodne a proaktívne, žili by sme spokojnejšie životy a aj ako spoločnosť by sme boli kvalitatívne ďalej”, približuje psychológ Karol Kleinmann.

Najskôr dôvera, až potom problémy

Prvá hodina psychologického poradenstva alebo terapie je kľúčová. Jej cieľom je navodiť medzi klientom a psychológom dobrú atmosféru a vybudovať si vzájomnú dôveru. „Počas prvej hodiny zvyčajne neriešime s klientom hneď ťažké, alebo bolestivé témy. Snažíme sa navzájom spoznať, preberáme len základné informácie o jeho živote, snažíme sa vytvoriť si širší obraz o klientovi. Určite nepreberáme hneď citlivé otázky. Až na ďalších sedeniach sa klient postupne otvára a sám si udáva tempo, akým chce odhaľovať a riešiť svoje problémy”, približuje priebeh hodiny psychológ Karol Kleinmann. Psychológovia sú trénovaní na to, aby vedeli navodiť dobrú atmosféru a viesť rozhovor tak, aby bol príjemný pre obe strany. Ak si klient z akéhokoľvek dôvodu so psychológom takpovediac „nesadne”, je úplne v poriadku hľadať iného, ktorý bude viac vyhovovať jeho predstavám a potrebám.

Terapia teraz dostupná pre každého – aj so zľavou

Prečo ľuďom trvá tak dlho, aby sa obrátili na odborníka, je odrazom viacerých faktorov. Prvým je dostupnosť psychologických ambulancií, ďalej sú to obavy, že psychológ v ich okolí, im nebude vedieť pomôcť s ich ťažkosťami a v neposlednom rade aj obavy z odmietnutia pre preplnenosť ambulancií. Online platforma združujúca psychológov ksebe.sk stiera všetky tieto problémy: „Najväčšími výhodami online terapie je dostupnosť – dostupná je každému, aj ľuďom v malých mestách alebo obciach. Ďalšou je špecializovanosť – klient sa môže so svojou špecifickou potrebou, napríklad s úzkosťou, obrátiť na psychológa, ktorý sa zaoberá aj konkrétnou problematikou. Treťou výhodou online terapie je to, že ju môžu využiť ľudia, ktorí sa z nejakého dôvodu vyhýbajú osobnému kontaktu a mohlo by to byť pre nich vstupnou bránou, aby časom mohli prísť na terapiu aj osobne”, dodáva psychológ Karol Kleinmann.

Online terapie prebiehajú formou videohovoru a ak ste poistení v Union ZP, môžete dokonca aj ušetriť. „Nakoľko dopyt po liečbe duše je skutočne obrovský, Union prichádza s novým benefitom pre svojich poistencov – poskytne 15% zľavu na sedenia u psychológov, ktorí sú združení na platforme Ksebe,“ vysvetľuje hovorkyňa Unionu, Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Ako ďalej dodáva na internetovej stránke si môžete jednoducho pozrieť profily jednotlivých psychológov, vidíte, kedy majú najbližší voľný termín, koľko sa u nich platí aj čomu presne sa vo svojej praxi venujú. Netreba prácne obvolávať ambulancie, aby ste sa dozvedeli, že vlastne neberú nových pacientov.

Foto: Union

Informačný servis