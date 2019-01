Až 74 % Slovákov nakupuje privátne značky pravidelne. Značka Clever je najznámejšou spontánne menovanou privátnou značkou

BRATISLAVA 11. januára 2019 (WBN/PR) – Nákupné chute a správanie zákazníkov podliehajú trendom a rokmi sa vyvíjajú. Odzrkadľuje sa to v každom segmente, privátne značky nevynímajúc. Ich popularita rastie z roka na rok a zákazníci sa v nich nielenže výborne orientujú, ale pýtajú si stále novšie značky z rozličných druhov sortimentu. Až 74 % Slovákov a Sloveniek nakupuje podľa reprezentatívneho prieskumu výrobky privátnych značiek pravidelne, pričom ide tak o mladých ľudí i rodiny s deťmi, z väčších aj menších miest.

Až pre štvrtinu Slovákov zohrávajú obľúbené privátne značky pri nákupe dôležitú úlohu. „A to až do tej miery, že každý piaty človek cielene navštívi obchod, kde hľadané privátne značky nájde. Sieť supermarketov BILLA na požiadavky svojich zákazníkov reflektuje a vychádza im v ústrety rôznorodosťou svojich privátnych značiek,“ hovorí Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa siete supermarketov BILLA. Do jej portfólia privátnych značiek patria Clever, BILLA, BILLA Premium, BILLA Naše Bio, Slovenská farma, BILLA Bonvia, BILLA Selfmade, BILLA Easy a Today.

Privátne značky vnímame ako kvalitné

Jedna tretina Slovákov a Sloveniek považuje privátne značky za rovnako kvalitné alebo kvalitnejšie ako značkové produkty. Za menej kvalitné ich považuje len 3,4 % spotrebiteľov. Zákazníci sa pre produkty privátnych značiek najčastejšie obracajú z dôvodu priaznivého pomeru ceny a kvality (57 %). Ďalšími dôvodmi kúpy značiek reťazcov sú priaznivá cena, predchádzajúca skúsenosť a kvalita. Privátne značky si pri nákupe bežne dáva do košíka takmer tri štvrtiny zákazníkov, pričom tretina ich nakupuje dennodenne.

Po privátnych značkách najviac siahame v kategórií mliečnych produktov (64,2 %), suchých potravín ako strukoviny či ryža (47,4 %) a v prípade nepotravinového tovaru, akým je drogéria (43,2 %). Menej často kupujú zákazníci cukrovinky, nealko nápoje, pivo a potravu pre zvieratá pod privátnymi značkami. „Slováci by uvítali aj rozšírenie privátnych značiek, a to na domáce a exotické a ovocie a zeleninu, vegetariánske a vegánske produkty,“ vymenúva K. Kirchnerová.

V BILLE zákazníci najviac preferujú privátne značky v kategórii mliečnych produktov a mäsa. „Sme veľmi radi, že najznámejšou spontánne menovanou privátnou značkou, ktorú ako prvú menoval každý piaty Slovák, bola práve naša cenovo najvýhodnejšia značka Clever, ktorá je na pultoch už od roku 2002,“ dodáva K. Kirchnerová. Značka Clever v prieskume skončila ako jedna z dvoch najobľúbenejších spomedzi všetkých privátnych značiek na Slovensku.

Privátne značky BILLA sú súčasťou moderného obchodu už viac ako 15 rokov. Samotné privátne značky dokonca podliehajú v Bille dvojitej kontrole kvality, keďže sa kontroluje nielen u výrobcu, ale aj priamo v Bille samotnej. Medzi zákazníkmi sú najznámejšie výrobky značiek Clever (85 %), BILLA (43,2 %) a BILLA Premium (32,8 %). Slovenské produkty v rámci privátnych značiek tvoria až 39,5 % obratu na celom obrate privátnych značiek, pričom prevládajú čerstvé produkty – mliečne, pečivo a ovocie a zelenina.

*Spoločnosť BILLA si dala vypracovať reprezentatívny výskum na vzorke 500 respondentov v polovici minulého roka.