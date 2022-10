Až polovica Slovákov nepovažuje za dôležité upozorniť starších blízkych na finančné podvody

Podľa prieskumu Poštovej banky až 50 % respondentov nepokladá za dôležité svojich blízkych v staršom veku upozorňovať na finančné podvody a vzdelávať ich v tejto problematike.

Pritom skúsenosť s nejakým typom finančného podvodu malo podľa prieskumu už takmer 28 % starších respondentov. Odborníci však upozorňujú, že bez medzigeneračnej podpory sa môžu stať seniori ľahkou obeťou pre finančných podvodníkov.

Národná banka Slovenska poukazuje na to, že finančná gramotnosť Slovákov v kategórii nad 60 rokov sa rapídne zhoršuje s pribúdajúcim vekom. To má priamy vplyv aj na to, ako sa seniori dokážu vysporiadať s rizikom finančného podvodu.

Situácia je podľa vyjadrení Poštovej banky o to alarmujúcejšia, že podľa údajov Výskumného demografického centra bude v roku 2050 na Slovensku starších ako 60 rokov viac než tretina všetkých obyvateľov.

Dôvodov, prečo sa seniori stávajú obeťou podvodov, je hneď niekoľko. S pribúdajúcim vekom sa totiž podľa Poštovej banky zhoršujú kognitívne schopnosti, schopnosť správne vyhodnotiť situáciu a vo veľkej miere k tomu prispieva aj určitá dávka dôverčivosti a spoločenská izolácia. Efektívnym riešením tohto problému je prevencia a vzdelávanie.