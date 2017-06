Až šesťdesiatšesť percent Slovákov vidí budúcnosť svojej firmy pozitívne

BRATISLAVA 17. júna (WebNoviny.sk) – Až 66 % Slovákov vidí budúcnosť svojej firmy pozitívne, pričom v Českej republike je to len 41 % opýtaných. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Microsoft, ktorý uskutočnila medzi malými a stredne veľkými podnikmi. Ako uviedli v utorok na tlačovej konferencii zástupcovia spoločnosti, v porovnaní s inými krajinami sme však skončili na ôsmom mieste, najväčšími optimistami v Európe sú Holanďania so 79 %.

Tesne za nimi nasledovali Rumuni so 78 %. Na druhej strane, najväčší skeptici sú Gréci, až 70 % pociťuje neistotu. Online prieskum sa uskutočnil v 20 krajinách na vzorke 13 tisíc respondentov, vrátane 500 firiem zo SR, v decembri 2016 až januári tohto roku.

Úspech znamená najmä väčšie zisky

Takmer dve pätiny (38 %) predstaviteľov slovenských malých a stredne veľkých firiem hovoria, že rast a úspech pre nich znamená každoročné vyššie zisky. Iba tretina vníma úspech v rovine osobného naplnenia, teda ako osobný rast, získanie nových zručností a možnosť robiť to, čo ich baví.

To, že do IT investuje firma príliš málo, si myslí 43 % respondentov zo Slovenska, naopak len 6 % si myslí, že firma investuje priveľa. V nadchádzajúcom roku plánuje investovať do IT tretina slovenských spoločností. “Je skvelé, že slovenské firmy chcú inovovať. Vzhľadom na to ako rýchlo sa technológie vyvíjajú, je ale zásadné mať jasnú stratégiu, čo a prečo si zabezpečiť, pretože nevhodná investícia môže naopak modernizáciu firmy nadlho zbrzdiť,” vysvetlil riaditeľ pre malé a stredne veľké firmy v Microsoft Slovensko a Česká republika Ondrej Novodvorský. Prieskum odhalil, že iba 31 % firiem má pripravený biznis plán na viac ako šesť mesiacov.

Dominuje snaha o automatizáciu procesov

Z odpovedí vyplynulo aj to, že pre takmer polovicu slovenských spoločností znamená digitálna transformácia stále najmä zmenu papierovej komunikácie na digitálnu (46 % slovenských firiem oproti 39 % európskym). V európskom meradle už dominuje snaha o automatizáciu procesov ako digitalizácia riadenia vzťahov so zákazníkmi, používanie účtovných aplikácií, či aplikácií na skladové zásoby a analýzu obchodných dát (50 % európskych firiem oproti 47 % slovenským). Pre štvrtinu firiem je digitalizácia spojená s možnosťou zamestnancov pracovať odkiaľkoľvek (24 %).

Medzi slovenskými malými a strednými podnikmi panuje jednoznačná zhoda v tom, že im moderné technológie pomáhajú a šetria čas (81 % oproti 78 % v Európe) a poskytujú flexibilitu (80 % oproti 72 % európskym).

Pocit, že nedokážu zabezpečiť hladké fungovanie všetkých svojich technológií, majú tri z desiatich slovenských spoločností. Takmer polovica sa bojí bezpečnostných rizík – straty dát (28 %), či hackerského útoku (18 %). Necelá štvrtina firiem sa obáva nutnosti investovať do technológií stále viac a pätina podnikov zmieňuje technologický náskok konkurencie a prílišnú závislosť na technológiách.