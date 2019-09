B.B. King: Kráľ bluesu by oslávil 94 rokov, svoje gitary volal „Lucille“ (video)

Google Doodle si 16. septembra pripomína ikonu a „Kráľa bluesu“ B. B. Kinga, jedného z najväčších a najznámejších svetových hudobníkov. Narodil sa v roku 1925 v Mississipi v USA a zomrel 14. mája 2015 v Las Vegas.

Kto bol B. B. King

Riley B. King bol synom farmára. Spieval v kostole aj na rohoch ulíc. Do Memphisu sa dostal stopovaním a nakoniec sa zamestnal v rádiu. Miestni mu najskôr dali prezývku „Beale street blues boy“, ktorá sa neskôr skrátila na „Bee Bee“ a konečné „B. B.“

Špecifickou vlastnosťou jeho gitarových sól bolo to, že boli rozpoznateľné na základe jediného tónu. Jeho diela, často imitované, ale nie kopírované, sa stali základom pre viaceré svetové rockové hviezdy, ktoré ho nasledovali.

Nahrávať začal v roku 1949, kedy vznikla pesnička „Three o´clock blues“. Po nej nasledovali ďalšie „Thrill is Gone“ a „Every day I have the blues“.

O Lucille sa pobili dvaja muži

Americký bluesový hudobník pomenoval svoje gitary menom „Lucille“. Za touto zaujímavosťou stojí príbeh z roku 1949, keď B. B. King vbehol do horiaceho nočného klubu, aby zachránil svoj obľúbený hudobný nástroj, gitaru. Požiar spôsobili dvaja muži, ktorí sa pobili pre ženu menom Lucille.

Svetovo uznávaný bluesový hudobník

Počas svojho života vyhral B. B. King 15 cien Grammy, dostal sa do rock ´n´ rollovej siene slávy a stal sa medzinárodne uznávaným bluesovym hudobníkom. Jeho genialitu ocenili aj na viacerých univerzitách, hral v Bielom dome a otváral očakávané turné Rolling Stones.