Babiš by vyhral prvé kolo prezidentských volieb, ale druhé už potom nie

V prvom kole českých prezidentských volieb by podľa januárového prieskumu agentúry STEM pre televíziu CNN Prima NEWS vyhrali bývalý premiér Andrej Babiš a generál vo výslužbe Petr Pavel. Pri 68-percentnej volebnej účasti by Babiš získal 27,9 percenta hlasov a Pavel 26,7 percenta. Na treťom mieste by skončila ekonómka Danuše Nerudová s 24,4 percentami.

V druhom kole by sa však Babišovi nedarilo. Prehral by, keby sa do neho dostal ako s Pavlom, tak s Nerudovou. Zatiaľ čo oni by pri účasti 69 percent voličov získali po 57 percent hlasov, on 43 percent. V prípade, že by sa dostali do druhého kola Nerudová a Pavel, prejavila by sa podľa volebného modelu nerozhodnosť medzi oboma voličskými tábormi, a teda šancu na výhru majú obaja.

Oproti decembrovému modelu oslabili predovšetkým Babiš a Nerudová, čo môže byť následkom súdu s ním a kauzy na Mendelovej univerzite. V preferenciách posilnil Pavel, ale aj napríklad Jaroslav Bašta či Karel Diviš. STEM odhaduje, že štvrtina obyvateľov si svojou volebnou účasťou nie je istá alebo nevie, koho bude voliť. České prezidentské voľby sa budú konať 13. a 14. januára. Prípadné druhé kolo by sa uskutočnilo 27. a 28. januára.