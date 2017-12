Babiš dostal od Zemana prvú šancu, má mesiac na získanie podpory pre menšinovú vládu

PRAHA 13. decembra (WebNoviny.sk) – Český prezident Miloš Zeman v stredu v Prahe vymenoval do funkcií ministrov novej vlády Andreja Babiša.

Ten bol vymenovaný už pred týždňom. Po slávnostnom akte na Pražskom hrade Zeman jednoznačne odmietol špekulácie médií, že ide o neplnohodnotnú vládu, pretože je menšinová a nemá zatiaľ zaistenú dostatočnú podporu v parlamente. Babišova strana ANO totiž v 200-člennom parlamente sama disponuje len 78 poslancami, priamo do vlády s ňou nikto ísť nechce a tichú parlamentnú podporu si zatiaľ vedia predstaviť len komunisti.

Babiš má tak čas presvedčiť aj iné strany do 10. januára, kedy sa v parlamente uskutoční hlasovanie o dôvere vláde.

Zeman v stredu zopakoval, že aj ak by vláda dôveru v parlamente nezískala, aj druhé poverenie na zostavenie vlády by dal opäť Babišovi. A ako uvádza Česká televízia, v prípade, že by aj druhý Babišov pokus o získanie dôvery skrachoval, poverenie na zostavenie vlády získava podľa zákona predseda parlamentu. Tým je však Radek Vondráček z ANO, čo znamená, že aj tretí pokus o zostavenie vlády by bol v rukách Babiša.

Babiš stavil pri svojom prvom pokuse o zostavenie vlády v prevažnej miere na nestraníkov. Tým prenechal okrem iného ministerstvá obrany (Karla Šlechtová), vnútra (Lubomír Metnar), zdravotníctva (Adam Vojtěch), dopravy (Dan Ťok) či kultúry (Ilja Šmíd). Len niektoré kľúčové ministerstvá sa ušli aj prominentným politikom z Babišovho ANO. Post ministra zahraničia získal Martin Stropnícký, ministrom spravodlivosti je Robert Pelikán a ministrom školstva Robert Plaga.

Informácie pochádzajú z agentúry AP a z webstránky Českej televízie.