Babiš pohrozil Sobotkovi žalobou, ak ho bude označovať za neplatiča daní

PRAHA 17. mája (WebNoviny.sk) – Český vicepremiér a minister financií Andrej Babiš sa v Prahe vyjadril, že ak premiér Bohuslav Sobotka o ňom neprestane hovoriť, že neplatí dane, obráti sa na súd.

Stalo sa tak na tlačovej konferencii na ministerstve financií, ktorá sa uskutočnila krátko po oznámení predsedu vlády, že akceptuje nomináciu Ivana Pilného za nového ministra financií. “Nechápem, prečo to pán premiér stále hovorí. Nie je možné, aby tu niekto opakovane hovoril, že neplatím dane. Nie je to pravda, je to lož, ja to odmietam. Pošlem list, v ktorom ho vyzvem, aby to nehovoril, pretože sa potom budem musieť brániť súdnou cestou,” vyhlásil Babiš.

Líder hnutia ANO, ktorý sa v budúcnosti chce podieľať iba na rokovaniach koaličnej rady, konštatoval, že je z premiéra ľudsky sklamaný. Babiš súčasne informoval, že po návrate prezidenta ČR Miloša Zemana z oficiálnej návštevy Čínskej ľudovej republiky sa ho chystá požiadať, aby ho v súlade s návrhom premiéra odvolal z funkcie.

Sobotka navrhol Babišovo odvolanie s platnosťou k 5. máju, prezident avšak avizoval, že požiada Ústavný súd ČR o stanovisko, či musí premiérovi v každom prípade vyhovieť.

“Ak budem mať príležitosť, požiadam prezidenta, aby tú dohodu akceptoval a aby ma odvolal,” cituje Babišove slová internetový server Novinky.cz. Úradujúci šéf rezortu financií súčasne naznačil, že očakáva ukončenie svojho pôsobenia v tejto funkcii do konca mája.