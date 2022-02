Babiš ostáva na čele hnutia ANO, ale vraj je to naposledy

České politické hnutie ANO bude ďalej viesť Andrej Babiš. Za predsedu ho zvolili v sobotu počas celoštátneho snemu v Prahe, pričom nemal protikandidáta. Karla Havlíčka na zjazde zvolili za prvého podpredsedu, a teda druhého najvyššie postaveného člena hnutia. Informuje o tom spravodajský portál Novinky.cz.

Bývalý český premiér vo svojom kandidátskom prejave uviedol, že je to naposledy, čo kandiduje na predsedu ANO, ktoré vedie od jeho vzniku v roku 2012.

„Musíte si v roku 2024 zvoliť nového predsedu, ktorý sa stane novou tvárou a povedie naše hnutie do parlamentných volieb v roku 2025,“ vyhlásil.

V sobotu sa Babiš v Radiožurnále tiež vyjadril, že v budúcich parlamentných voľbách neplánuje obhajovať poslanecký mandát. Špekuluje sa, že by sa mohol zapojiť do boja o prezidentské kreslo, ktorý by sa mal konať na budúci rok v januári. Zatiaľ svoju kandidatúru ale nepotvrdil.