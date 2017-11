Babiš sa na na Mikuláša stane premiérom, už má kandidátov do celej vlády

PRAHA 23. novembra (WebNoviny.sk) – Šéf hnutia ANO Andrej Babiš sa stane českým premiérom 6. decembra, teda na Mikuláša, pričom hlava štátu jeho vládu vymenuje 15. decembra. Informovala o tom Česká televízia s odvolaním sa na prezidenta Miloša Zemana. Hovorca prezidenta Jiří Ovčáček však spresnil, že zatiaľ ide len o orientačné termíny.

Zeman, ktorý je tento týždeň na návšteve Ruska, koncom októbra poveril Babiša zostavením nového kabinetu. Babiš chce vytvoriť menšinovú vládu ANO doplnenú o nestraníckych expertov. „Už mám kandidátov do celej vlády, na niektoré miesta dvoch alebo troch,“ uviedol pre spravodajský portál iDNES.cz Babiš.

Trochu ho prekvapil termín 15. decembra, pretože by sa rád 14. a 15. decembra zúčastnil na summite Európskej únie už ako premiér s vymenovanou vládou. Pôvodne tiež chcel, aby jeho vláda získala dôveru do Vianoc, čo by však pri stanovenom termíne nevychádzalo.