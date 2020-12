Babiš: Situácia s COVID-19 v Česku sa zhoršuje a kazia ju nezodpovední ľudia aj na vianočných trhoch

Český premiér Andrej Babiš vystúpil v nedeľu, aby sa prihovoril k aktuálnej situácii v súvislosti s pandémiou COVID-19 v Česku. V nedeľu pribudlo 1 113 nových prípadov nákazy koronavírusom.

Rizikové skóre, od ktorého závisí zmena protiepidemických opatrení, sa však zvýšilo na hodnotu 64 a je tak po novom opätovne vo štvrtom stupni systému PES.

„Nemám dobré správy, dnes se vám to fakt nebude páčiť,“ začal Babiš svoje pravidelné vystúpenie, v ktorom zhrnul situáciu v krajine.

Na vianočných trhoch boli stovky ľudí

Poznamenal pritom, že advent je časom pokoja, no Česi pokojní nie sú. Po štvrtkovom uvoľnení opatrení sa podľa neho obrovské množstvo ľudí stretlo na trhoch, na Staromestskom námestí bolo údajne okolo tisíc ľudí a podobné to bolo aj v Brne.

Mnohí z nich ignorovali bezpečnostné opatrenia o zhromažďovaní a v stánkoch sa navyše aj predávalo občerstvenie.

Epidemiologická situácia sa v Česku opäť zhoršuje. „Systém PES dnes vykázal číslo 64 a reprodukčné číslo je 1,02. A to nie je dobrá správa. A máme stále vysoké čísla nakazených. Ja som dnes opakovane hovoril s ministrom Blatným, ktorý, samozrejme, zajtra na vláde príde s návrhom, ako to vidí ďalej,“ povedal Babiš s tým, že je to veľké varovanie, aby ľudia dodržiavali bezpečnostné opatrenia.

Nezodpovední ľudia

Súčasnú situáciu podľa neho kazia nezodpovední ľudia. „Prosím, nedovoľme to. Skutočne pomôžte všetci. Aby sa nám nestalo, že skutočne za pár dní sa tu vrátime celkovo do štvorky a budú tu obmedzenia a zase budú všetci nadávať, všetci nám budú písať. Tak k tomu prispejte teraz, buďme zodpovední,“ vyzval a povzdychol si, že už apeloval a prosil a nevie, čo viac by mohol urobiť.

Na nedodržiavanie opatrení upozornil aj minister vnútra Jan Hamáček. „S hrôzou som sledoval reportáže i správy o tom, ako ľudia nedodržiavajú nariadenia. Dokonca aj tak, že musí polícia opakovane zasahovať na jednom mieste. Nechápem, kde sa v niektorých ľuďoch berie nezodpovednosť a arogancia voči všetkým, ktorých pandémia postihla. Mnoho ľudí, bohužiaľ, prišlo o svojich blízkych, ďalším zasiahol COVID do podnikania,“ vyjadril sa a dodal, že Česi sa musia začať správať zodpovedne. „Pokiaľ nezačneme, bude nutné zase zatvárať obchody,“ pohrozil Hamáček.