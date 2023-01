Babiš vysvetľoval Morawieckému výrok o odmietnutí pomoci v prípade napadnutia, kritiku si vyslúžil aj od Ukrajiny

Český prezidentský kandidát a bývalý premiér Andrej Babiš sa v pondelok znovu dištancoval od svojho vlastného výroku z debaty v Českej televízii, že by neposlal vojakov na pomoc pobaltským štátom a Poľsku, ak by ich napadlo Rusko. Tvrdil tiež, že poslal aj písomné vysvetlenie poľskému premiérovi Mateuzsovi Morawieckému. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz.

Kolektívna obrana NATO

„Zásadne odmietam snahu prekrúcať moje výroky, ktoré padli počas včerajšej debaty,“ povedal Babiš pre MF DNES s tým, že nikdy nespochybnil „článok 5, teda kolektívnu obranu NATO“.

„Len som si nechcel ani predstaviť, že by mohlo dôjsť k tretej svetovej vojne. Preto musia politici usilovať o mier a zabrániť vojne,“ dodal a podotkol, že z kontextu debaty to bolo podľa jeho názoru jasné.

„Toto som napísal aj poľskému premiérovi Morawieckému a požiadal som prezidenta (Miloša) Zemana, aby to isté povedal (poľskému) prezidentovi (Andrzejovi) Dudovi,“ uzavrel Babiš. Zeman by sa mal v utorok s Dudom stretnúť v Náchode.

Je treba hovoriť o mieri

Portál iDNES.cz pripomína, že Babiš v nedeľnej debate na otázku, či by Česko malo splniť svoje záväzky a poslať v prípade napadnutia Poľska alebo pobaltských štátov do týchto krajín napríklad vojakov, odpovedal: „Nie, určite nie. Myslím si, že je treba hovoriť o mieri.“ a tiež: „V žiadnom prípade by som neposielal naše deti a deti našich žien do vojny.“

Podľa jeho protikandidáta Petra Pavla sa tým len ukázalo, ako chaoticky sa Babiš správa a že by v čele krajiny narobil veľké škody.

„Sme v bezpečí vďaka členstvu v NATO, ktorého základom je princíp kolektívnej obrany. A pán Babiš ho včera v debate poprel. Neskôr si uvedomil, čo spravil a opravoval sa. Keby to spravil ako prezident, bol by to škandál v celom NATO. Taký chaos si nemôžeme dovoliť,“ napísal Pavel na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.

Odignoroval české spojenecké záväzky

Babiš podľa neho svojím výrokom odignoroval české spojenecké záväzky a výrazne ohrozil dôveryhodnosť a bezpečnosť Českej republiky.

„Rozhodol som sa, že pokiaľ sa stanem prezidentom, povedie moja druhá cesta do Poľska, aby som nášho dobrého suseda a priateľov z Pobaltia uistil, že ctíme dohody a Andrej Babiš za nás nehovorí,“ napísal tiež.

Jeho prvá cesta by pritom mala tradične smerovať na Slovensko.

Kritiku si vyslúžil aj z Poľska

Podľa iDNES.cz nie je jasné, či Babiš podal vysvetlenie aj predstaviteľom pobaltských štátov, ktorých ministri zahraničia v pondelok tiež kritizovali jeho vyjadrenia a konštatovali, že ich krajiny by vojská na pomoc Česku vyslali bez váhania.

Kritiku si Babiš vyslúžil, samozrejme, aj z Poľska, kde jeho slová rozoberali viaceré médiá a výroky neunikli ani Ukrajincom. Ukrajinský portál Gazeta.ua označil Babišovu odpoveď za škandálnu. Na domácej českej scéne Babiša kritizovali najmä politici vládnej koalície.