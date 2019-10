Babišovo ANO si mierne polepšilo, Pirátov a ODS delí iba percento

Ak by sa parlamentné voľby v Českej republike uskutočnili v septembri, suverénne by ich vyhralo vládnuce hnutie ANO premiéra Andreja Babiša.

Podľa prieskumu, ktorého výsledky v utorok zverejnilo Centrum pre výskum verejnej mienky (CVVM), by za ANO hlasovalo 30 percent voličov.

Piráti na druhom mieste

Na druhom mieste sa držia liberálni Piráti s 13 percentami a tretia je Občianska demokratická strana (ODS), ktorá je na dvanástich percentách.

Nasleduje Česká strana sociálno demokratická (ČSSD), ktorej prieskum nameral 9,5 percenta, Komunistická strana Čiech a Moravy (KSČM) s 8,5 a protiimigrantská Sloboda a priama demokracia (SPD), ktorá má tiež 8,5 percenta.

Klausova Trikolóra s dvoma percentami

Žiadne ďalšie strany by sa podľa tohto prieskumu už do parlamentu nedostali, hoci hneď tri sú pod päťpercentnou hranicou zvoliteľnosti. Kresťanská a demokratická únia – Československá strana ľudová (KDU-ČSL) aj Starostovia a nezávislí (STAN) by v septembri podľa CVVM získali 4,5 a strana TOP 09 rovné štyri percentá.

Dve percentá nameralo CVVM aj hnutiu Trikolóra, ktoré len nedávno založil kontroverzný český politik Václav Klaus mladší. Hnutie chce bojovať za českú identitu a ostro sa vyhraňuje voči ekologickým hnutiam. Oproti predchádzajúcemu prieskumu CVVM, ktorý sa uskutočnil v júni, si mierno polepšilo ANO aj ČSSD, naopak pomerne výrazne, o štyri percentuálne body, klesli Piráti, a tiež ODS, ktorá od júna stratila tri percentuálne body.