Bach zostáva prezidentom Medzinárodného olympijského výboru, nemal žiadneho protikandidáta

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) potvrdil v stredu na svojom čele Nemca Thomasa Bacha, ktorý bude prezidentom organizácie do roku 2025. Stalo sa tak prostredníctvom volebnej videokonferencie MOV. Šesťdesiatsedemročný niekdajší úspešný šermiar nemal protikandidáta. Za pokračovanie Bacha vo funkcii hlasovalo 93 delegátov, proti jeden a štyria sa zdržali hlasovania.

Najlepšie pripravené mesto

„Z hĺbky srdca ďakujem za prejavenú dôveru,“ reagoval Bach na výsledky hlasovania. Šéf olympizmu v stredu podčiarkol, že OH sa v lete 2021 v japonskom Tokiu budú konať a otázkou zostáva len to, v akom formáte to bude. Tokio označil za najlepšie pripravené mesto na konanie OH v celej histórii.

Bach šéfuje MOV od roku 2013, keď uspel v konkurencii šiestich kandidátov a vo funkcii prezidenta nahradil Belgičana Jacquesa Roggeho. Nemec je prvým šéfom MOV s históriou olympijského šampióna. V roku 1976 v Montreale bol členom nemeckého tímu fleuretistov, ktorý vybojoval zlaté medaily. O štyri roky neskôr už na OH v Moskve chýbal vďaka bojkotu vtedajšieho západného bloku, ktorého súčasťou boli aj športovci bývalej NSR. Rozhodol sa obhajovať ich olympijské záujmy, zasadzoval sa o ich štart v Moskve, a vtedy naštartoval aj svoju kariéru športového politika.

Angažoval sa v antidopingovom hnutí

V roku 1991 sa stal členom MOV a neskôr v roku 2000 aj jeho viceprezidentom a šéfom právnej komisie. Roky sa angažoval aj v antidopingovom hnutí, kde je známy ako zástanca štvorročného zákazu činnosti pre dopingových hriešnikov namiesto dvoch rokov. Bol aj členom výberových komisií OH a ZOH, a tiež úspešný vyjednávač v oblasti získavania televíznych práv z olympijských hier pre európske krajiny. Ani jeho kariéra sa nezaobišla bez náznakov škandálov. Kritici mu vyčítajú úzke finančné prepojenie na kontroverzného šejka Ahmada Al-Fahada Al Sabaha, ministrom národnej bezpečnosti v Kuvajte.

Bach je deviatym prezidentom MOV v jeho takmer 120-ročnej histórii a ôsmym z európskeho kontinentu. Jediným neeurópskym šéfom svetového olympizmu bol Američan Avery Brundage v rokoch 1952 – 1972.