Bacsinszká a Ostapenková sú prvými semifinalistkami Roland Garros, zahrajú si na svoje narodeniny

aktualizované 6. júna, 22:03

PARÍŽ 6. júna (WebNoviny.sk) – Švajčiarska tenistka Timea Bacsinszká a Lotyška Jelena Ostapenková si vo štvrtok proti sebe zahrajú v semifinále dvojhry žien na druhom grandslamovom turnaji sezóny Roland Garros na antuke v Paríži (28. mája – 11. júna). Zhodou okolností obe v ten deň budú mať narodeniny – dvadsiate ôsme, resp. dvadsiate.

Hrdá Bacsinszká porazila domácu

Bacsinszká nasadená ako tridsiata vo štvrtok zvíťazila vo štvrťfinále za 109 minút dvakrát 6:4 nad domácou trinástkou podujatia Kristinou Mladenovicovou. Ostapenková si súbežne poradila s dánskou jedenástkou “pavúka” Caroline Wozniackou za 113 minút 4:6, 6:2, 6:2. Duely v silnom vetre dvakrát prerušili pre dážď: najprv na viac ako tri hodiny, potom na približne pol hodiny..

“Bolo to dnes veľmi náročné, pretože sme v jeden deň zažili všetky ročné obdobia: pieskovú búrku, hurikán, takmer sneh. Bolo teda fakt ťažké zachovať si koncentráciu. Som vyčerpaná a nepochybujem, že diváci tiež… Mrzí ma, že som vyradila predposlednú domácu zástupkyňu, zároveň však pociťujem šťastie a hrdosť. Na Roland Garros sa mi dejú veľké veci a som naozaj rada z druhého postupu do semifinále, cítim sa poctene,” skonštatovala Bacsinszká v interview na kurte, citoval ju blog turnaja.

Jedným brejkbalom zavŕšila duel

Švajčiarka v prvom sete pustila Francúzku z 2:0 a brejkbal na 2:2. Následne unikla na 4:2, aj o tento náskok však prišla. V dramatickej deviatej hre so šiestimi zhodami však Bacsinszká premenila štvrtý brejkbal a následne sa dopodávala cez jednu hrozbu straty servisu.

V druhej časti mala za stavu 1:1 tri brejkbaly, dva nedala pred dažďovou pauzou, jeden nepremenila po nej a čoskoro namiesto črtajúceho sa vedenia 2:1 a servis mala manko 1:3. Zdalo sa, že pokračovanie môže patriť “majsterke záchran” na tomto podujatí Mladenovicovej, lenže Švajčiarka preklopila na 5:3 a v desiatom geme zavŕšila duel – cez jeden brejkbal.

Bacsinszká mala vzhľadom na panujúce podmienky úctyhodný pomer “winnerov” a nevynútených chýb 25:27, Mladenovicová 16:34. Postupujúca využila 5 z 13 brejkbalov, zdolaná 3 zo 6. Momentálne 31. žena singlového renkingu WTA Bacsinszká upravila v štatistike proti 24-ročnej štrnástke počítačového poradia Mladenovicovej na 2:1.

Nadviazala na februárový fedcupový “hardový” halový úspech 7:6 (4), 4:6, 7:5 zo Ženevy, druhý raz sa revanšovala za prehru 1:6, 5:7, ktorú inkasovala vlani na tráve v Eastbourne.

Ostapenková zvládla obrátiť hru

“Som veľmi šťastná a stále sa zdráham uveriť tomuto úspechu, je to úžasný turnaj. Dnes to bolo náročné, lebo sme dvakrát museli ísť z dvorca. Navyše, Caroline je ťažká súperka, hrala skvele. Ja som potrebovala zachovať si agresivitu. Občas som síce pri takomto prístupe pokazila, ale celkovo to fungovalo,” povedala Ostapenková v rozhovore na Kurte Suzanne Lenglenovej.

Zatiaľ 47. hráčka počítačového poradia Ostapenková (v prepočte už je na 21. pozícii) prestrieľala 26-ročnú finalistku US Open 2009 a 2014 Wozniacku (12.) na “winnery” 38:6. Zároveň spáchala enormne vyššie množstvo nevynútených chýb – 50:25.

Lotyška zvládla 15 zo 16 zákrokov pri sieti a zužitkovala 7 z 19 brejkbalov, Dánka 4 zo 6. Proti niekdajšej líderke svetového rebríčka Wozniackej to Ostapenková vie: v bilancii zo vzájomných súbojov zvýšila už na 4:0. V prvom sete sa dostala z 0:5 sľubne na 4:5 a servis, ale nie ďalej. Zverenkyňa Anabel Medinovej-Garriguesovej však následne presvedčivo zvládla obrat.

Bacsinszká si postupom medzi najlepšie štyri vyrovnala svoj predvlaňajší miestny osobný rekord, ale aj celkové maximum na veľkej štvorke. Ostapenková hrá v hlavnej singlovej súťaži pri Seine len druhý raz, vlani sa lúčila hneď v 1. kole. Na Majors bola v 3. kole januárových melbournských Australian Open, teraz sa teda zlepšila už o tri kolá.

V stredu prídu na rad štvrťfinálové konfrontácie v dolnej polovici žrebu: Caroline Garciová (Fr.-28) – Karolína Plíšková (ČR-2) a Elina Svitolinová (Ukr.-5) – Simona Halepová (Rum.-3).

Roland Garros – dvojhra žien – štvrťfinále

Timea Bacsinszká (Švaj.-30) – Kristina Mladenovicová (Fr.-13) 6:4, 6:4 za 109 minút

Jelena Ostapenková (Lot.) – Caroline Wozniacka (Dán.-11) 4:6, 6:2, 6:2

Stredajší program štvrťfinále dvojhry žien (dolná polovica žrebu):

Elina Svitolinová (Ukr.-5) – Simona Halepová (Rum.-3) / bilancia: 1:2

Caroline Garciová (Fr.-28) – Karolína Plíšková (ČR-2) / bilancia: 2:2