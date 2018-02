Bakoš „preletel“ na ruskú striedačku, pred zápasom sa z mantinelov smial s Marcinkom

KANGNUNG 14. februára (WebNoviny.sk) – V rozpätí 1:14 min na začiatku zápasu strelili Olympijskí športovci z Ruska slovenským hokejistom dva góly a mnohí ich fanúšikovia si mysleli, že v Hokejovom centre Kangnung je takpovediac vymaľované. Nebola to pravda.

Dva slovenské góly v priebehu 110 sekúnd

Ruskí hokejisti z miestami drvivého počiatočného tlaku už ďalšie góly nevyťažili a prišiel trest. V závere prvej tretiny zasa Slovákom trvalo 110 sekúnd, kým strelili dva góly a vyrovnali.

Peter Ölvecký a Martin Bakoš zdvihli spadnutú bojovú zástavu z ľadu a približne tisícka ruských fanúšikov zmĺkla. Ešte viac zostali v šoku, keď Peter Čerešňák v polovici záverečnej tretiny pridal bombou tretí a ako sa neskôr ukázalo, aj víťazný slovenský gól.

„Začali sme zle. Pre niektorých to bol prvý zápas po dvoch alebo troch týždňoch, takže to bolo ťažšie. Rusi na nás vybehli a dali dva rýchle góly, no o to viac sa víťazstvo cení. To, že sme takto otočili zápas, skonsolidovali výkon a triumfovali proti silným Rusom, nám môže pomôcť do ďalších bojov, ale nesmieme zaspať. Je to prvý zápas, turnaj je ešte dlhý,“ uviedol Martin Bakoš v novinárskej mixzóne.

Na otázku SITA, či prvý gól bol zlomový z hľadiska toho, že slovenskí hráči po zbytočne opatrnom úvode zdvihli hlavy, odvetil súhlasne.

„Prvý gól bol veľmi dôležitý, tam sme zistili, že sa proti nim dá hrať. Spadla z nás nervozita, začali sme hrať oveľa lepšie a plniť náš systém. Zrazu sme boli vyrovnaným súperom a v niektorých fázach sme my boli lepším tímom a dokázali sme streliť góly,“ pritakal Bakoš.

Zubarev poslal Bakoša na ruskú striedačku

Bakoš ako jediný slovenský hráč bol v zápase proti hráčom OŠR dvojbodový. Okrem vyrovnávajúceho gólu na 2:2 mal aj asistenciu pri víťaznom zásahu Petra Čerešňáka.

„Bolo to najmä o tíme. Chlapci zablokovali možno aj 20 striel a nedostali sme už tretí gól. Hrali sme ako jeden chlap, a tak to má byť. Hráči padali do striel, nikto nič nevypustil. To bolo možno ešte dôležitejšie ako góly,“ poznamenal Bakoš.

Útočník Liberca má zo zápasu aj jednu nie veľmi príjemnú spomienku. V 16. min prvej tretiny ho obranca ruského výberu Andrej Zubarev tak šikovne telom narazil na mantinel, že Bakoš preletel až na súperovu striedačku, kde sa pár sekúnd nemohol pozviechať. Neskôr však pokračoval v zápase.

„Dnes ráno som sa smial s Tomášom Marcinkom. Hovoril som mu, že sú na štadióne nízke mantinely, aby náhodou niekto ´neletel´. Keď som po ‘hite’ od Zubareva potom prišiel na striedačku, tak ma Marcinko poklepal s dôvetkom? Vidím, že už si letel ty,“ zakončil dobre naladený Bakoš.