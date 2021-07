Balážová s Pištejom na olympiáde v Tokiu končia, súperom stačil na postup priemerný výkon

Len veľmi krátko trvala spoločná zápasová premiéra slovenskej dvojice Ľubomír Pištej, Barbora Balážová v stolnotenisovom olympijskom turnaji v Tokiu. Úradujúci vicemajstri Európy z Varšavy prehrali v osemfinále miešanej štvorhry s rumunským párom Ovidiu Ionescu, Bernadette Szőcsová za 35 minút 1:4 (-8, -8, 12, -4, -9).

Slovenské duo bolo ako piate nasadené mierne favorizované, Rumuni boli turnajové deviatky. Ich súpermi vo štvrťfinále budú najvyššie nasadení Číňania Sü Sin, Liou Š‘-wen. Slováci obsadili oficiálne 9. miesto spoločne s ostatnými dvojicami, ktoré neuspeli v osemfinále mixu.

Šesťminútové sety

Úvodné dva sety trvali iba po šesť minút, ale v koncovke tretieho sa Slováci vzchopili. Za stavu 9:10 odvrátili setbal súperov a neskôr premenili tretiu možnosť na zisk setu na 14:12. Lenže obrat sa nekonal.

Rumuni ovládli štvrtý set 11:4 a vzápätí aj piaty 11:9. Slováci v ňom v úvode viedli 4:2, ale sériou štyroch loptičiek sa rumunská dvojica dostala k stavu 10:5 a piatim mečbalom. Štyri z nich Pištej a Balážová odvrátili, piaty už nie.

Pištej čakal vyrovnanejší zápas

Pre 37-ročného Pišteja to bola v Tokiu olympijská premiéra, o osem rokov mladšia Balážová už reprezentovala v Riu de Janeiro 2016. Vtedy tam postúpila do 2. kola dvojhry.

V singlovej ženskej súťaži sa predstaví aj v Tokiu, kde bola nasadená do 2. kola a zatiaľ čaká na meno súperky. Svoj prvý zápas by mala odohrať v nedeľu 25. júla. V mužskej dvojhre bude Slovensko na OH 2020 reprezentovať Wang Jang.

„Čakal som, že to bude vyrovnané 50 na 50, ale my sme nehrali dobre. Súperom stačil priemerný výkon, aby nás zdolali,“ uviedol Ľubomír Pištej pre RTVS. „Začali sme dobre, ale neudržala som to. Zápas mi absolútne nevyšiel, kazila som svoje loptičky. Strašne ma to mrzí, ale tento zápas mi nesadol,“ doplnila sklamaná Barbora Balážová.