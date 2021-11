Balet košického divadla oslávi Deň boja za slobodu a demokraciu v Prahe a Bratislave

Hosťovanie košického baletu v Prahe v deň historicky nesmierne významný pre Čechov aj Slovákov prichádza po ročnom odklade. Študentom bude venované prvé z dvoch predstavení inscenácie o 11:00 v Obecním domě, večerné predstavenie odohrá balet o 19:00.

„V rámci týchto aktivít v Prahe sa uskutoční aj stretnutie župana Košického kraja a hejtmana Stredočeského kraja, na ktorých by sme radi obnovili vzťahy medzi mestami, ktoré boli v histórii úzko prepojené na umeleckej i politickej úrovni,“ hovorí generálny riaditeľ Ondrej Šoth.

Jeden z najväčších dramatických príbehov

Jedinečná inscenácia Milada Horáková mala svetovú premiéru na Malej scéne Štátneho divadla Košice pred necelými dvoma rokmi, 14. februára 2020. Ako vtedy povedal autor Ondrej Šoth o spracovaní príbehu Milady Horákovej uvažoval už dávnejšie.

„Odkedy som sa dozvedel o jej osude, mám pocit, že to jeden z najväčších dramatických príbehov 20. storočia. Je to neuveriteľný príbeh o túžbe po slobode – bez moci, bez manipulácie, o pomoci blízkym a ľuďom. Za všetko dobro a svoj názor bola trestaná, nespravodlivo odsúdená a obesená. Tento príbeh sme sa rozhodli otvoriť a priniesť mladým i staršej generácii preto, aby sme sa poučili z histórie a nezabúdali na veci, ktoré by sa nám už nikdy nemali opakovať,“ hovorí Ondrej Šoth.

Tvorcovia inscenáciu s hlbokou úctou venovali pani Jane Kánskej, dcére Milady Horákovej, ku ktorej sa list napísaný v cele smrti pre vtedy šestnásťročnú dcéru dostal až po neuveriteľných štyridsiatich rokoch.

Sila, statočnosť, pokora

Aj inscenácia Milada Horáková, podobne ako predchádzajúce autorské projekty Ondreja Šotha venujúce sa dramatickým ľudským osudom ako Charlie Chaplin, Denník Anny Frankovej či M. R. Štefánik, je multižánrovým pohybovým divadlom. Účinkujú v nej aj netanečníci, herci a aj operná speváčka. Postavu Milady Horákovej stvárňuje jedna z najznámejších herečiek košickej činohry Alena Ďuránová, ktorá samotný príbeh vníma z dvoch strán.

„Aká veľká môže byť sila, statočnosť, pokora v jednej žene. V žene, ktorá dokáže opakovane opúšťať svoju dcéru, manžela a rodinu, aby zachraňovala životy iných, aby bojovala za ich slobodu, rovnoprávnosť. V žene, ktorá vydrží mučenie nacistami, mučenie komunistami. Na druhej strane, aká veľká môže byť sila a strach, túžba po moci, ovládnutí v jednom človeku. V človeku, ktorý je schopný presvedčiť masy ľudí o svojom subjektívnom názore ako o smerodajnom pre celý národ a neváha zničiť a zabiť každého ‚odporcu‘ s akýmkoľvek iným názorom… . My ľudia sme horší ako zvieratá,“ povedala Ďuránová pred premiérou inscenácie pred necelými dvoma rokmi

Výnimočná udalosť

Podľa nej by si mladí a tí, ktorí sú presvedčení o správnosti totalitného režimu, mali uvedomiť, že história sa opakuje.

„Mladí ľudia nečítajú, nevzdelávajú sa, nezaujímajú sa o dôležité historické udalosti, o dôležité osobnosti, ktoré ovplyvnili, či už pozitívne, alebo negatívne, smerovanie celého sveta a tým pádom aj našich životov. Toto predstavenie im môže ukázať ako môžu dopadnúť oni, ich životy či životy ich najbližších, ako môžu oni sami ovplyvniť negatívne alebo pozitívne smerovanie svoje, svojej krajiny… Alebo ako môžu byť zneužití, oklamaní a ovplyvnení pre blaho a šťastie jednotlivca,“ myslí si Ďuránová.

Uvedenie inscenácie Milada Horáková v Prahe práve 17. novembra je pre Štátne divadlo Košice naozaj výnimočnou udalosťou. „Pre mňa je Milada Horáková jednou z najsilnejších tém v mojom živote. To, čo sa nám podarilo dať dokopy, tú štruktúru jej duše, považujem za veľkú česť z vesmíru, že som to mohol urobiť,“ povedal Ondrej Šoth na historicky prvej tlačovej konferencii Štátneho divadla Košice v Prahe na konci októbra.

Najvýznamnejší osud nielen v literatúre

Podľa hudobného skladateľa a jedného z hlavných aktérov historických udalostí z novembra 1989 Michaela Kocába, je osud Milady Horákovej jedným z najvýznamnejších osudov nielen v literatúre, ale aj v našich životoch.

„V našich dejinách ju môžeme porovnávať len s Janom Husom a do určitej miery aj s Janom Palachom, ale v jeho prípade to bolo sebaobetovanie. Ale Jan Hus bol odsúdený a popravený, a rovnako aj Milada Horáková,“ dodal Michael Kocáb, ktorý dlhodobo spolupracuje s Ondrejom Šothom na jeho projektoch.

Pred rokom malo byť hosťovanie baletu v Prahe nielen pripomenutím udalostí zo 17. novembra 1989, ale aj pripomenutím 70. výročia popravy respektíve justičnej vraždy, ktorej sa na Milade Horákovej dopustil komunistický režim 27. júna 1950.

Toto smutné výročie si 27. júna 2020 Štátne divadlo Košice pripomenulo aspoň na svojej domovskej Malej scéne mimoriadnym predstavením inscenácie Milada Horáková pod záštitou prezidentky SR p. Zuzany Čaputovej.