Balkánska trasa je pre migrantov stále lákavá, macedónska polícia zadržala vyše sto ľudí

Polícia v Severnom Macedónsku cez noc zadržala 161 migrantov, ktorí prišli do krajiny z Grécka.

Polícia v stanovisku uviedla, že ich na juhu krajiny našli miestni policajti spolu s príslušníkmi polície z ďalších európskych krajín, ktorí im pomáhajú strážiť hranice.

Migranti cestovali v štyroch skupinách a boli to údajne Pakistanci, Indovia, Bangladéšania, Afganci, Somálčania a Eritrejčania. Previezli ich do zadržiavacieho centra v meste Gevgelija, kde počkajú na deportáciu naspäť do Grécka.

Napriek tomu, že mnohé európske krajiny v roku 2016 uzavreli svoje hranice, sa tisíce migrantov, ktorí prišli do Grécka ilegálne z Turecka, stále snažia dostať balkánskou trasou do západnej Európy.