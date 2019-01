Balotelli mieri do Olympique Marseille. Útočník sa tak rozhodol po nezhodách s trénerom

MARSEILLE 22. januára (WebNoviny.sk) – Taliansky futbalista Mario Balotelli podpíše zmluvu na pol roka s francúzskym tímom Olympique Marseille.

Dvadsaťosemročný útočník by mal v stredu absolvovať lekársku prehliadku a v Marseille by mal zarobiť viac ako v súčasnosti v Nice. Referuje o tom Sky Sport Italia. Balotelli si hľadá nový klub po sérii nezhôd s trénerom Nice Patrickom Vieirom. Zmluvu s OGC má do konca júna.