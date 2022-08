Baluch aj Ledecká sú v semifinále ME, Zapletalovej v Mníchove došla šťava a „vytvrdla“ (video)

Slovenský reprezentant Matej Baluch na majstrovstvách Európy v atletike, ktoré sú súčasťou Európskych šampionátov v nemeckom Mníchove, postúpil z rozbehov do semifinále 400 m prekážok. V druhom zo štyroch rozbehov finišoval tretí výkonom 50,49 s, za osobným rekordom z mája zaostal o 28 stotín sekundy.

„Nečakal som postup, keďže som videl časy súperov. Každý beh je však iný. Som neskutočne rád. Na poslednej prekážke súper z tretej priečky zakopol, čo som aj využil. Myslel som si, že zabehnem lepší čas. Teším ma však semifinále a dúfam, že sa tam zlepším,“ povedal Baluch vo videu na fejsbúku Slovenského atletického zväzu (SAZ).

Kučerovi sa nezadarilo

Do štvrtkového semifinále postupovali z každého rozbehu traja najlepší, ďalej idú aj najlepší dvaja s časom. V rovnakej disciplíne sa nedarilo skúsenému Martinovi Kučerovi, ktorý v prvom rozbehu skončil piaty časom 50,82 s. Na prienik ďalej bol v jeho prípade potrebný výkon aspoň 50,09 s.

„Škoda, nie som si vedomý toho, že som niečo veľmi pokazil. Bežalo sa mi dobre, aj rytmicky. Všetko mi vyšlo, ale možno chýbal súboj, ktorým by som sa potiahol dopredu. S výkonom som spokojný, ale z času som sklamaný, mám teda zmiešané pocity,“ zhodnotil Kučera.

Tri semifinálové behy na 400 m prek. mužov sú v Bavorsku na programe vo štvrtok predpoludním, finále s osmičkou najlepších príde na rad v piatok 19.8. večer o 22.00 h.

Zapletalová bez postupu

Medzi ženami na 400 m prek. Daniela Ledecká v druhom rozbehu skončila tretia výkonom 56,98 s a nemusela čakať na ďalšie pretekárky, do semifinále z každého rozbehu postúpili tri najlepšie plus ďalšie tri pretekárky s časom.

„Som rada, že sa mi to podarilo. Semifinále je tam. Táto sezóna je asi najlepšia v mojej kariére a dúfam, že to bude ešte lepšie. V hlave som mala od začiatku, že chcem postúpiť, inú možnosť som si nepripúšťala. Verím, že v semifinále to stlačím ešte viac ako dnes. Čas som veľmi neriešila, chcela som postúpiť na základe umiestnenia. Považujem za obrovský úspech, že som sa dostala do semifinále,“ hovorila Ledecká vo videu na fejsbúku SAZ.

Emma Zapletalová z tretieho rozbehu zostala bez postupu, keďže časom 58,65 s skončila až ôsma a celkovo v rozbehoch horší čas dosiahla iba jedna zo súperiek.

„Prvých päť prekážok som si konečne šla svoj beh, celkom mi to vychádzalo. V závere mi akoby došla šťava a cítila som, že asi nemám toľko natrénované. ‚Vytvrdla‘ som a nevládala som do záveru ťahať,“ povedala Zapletalová.

