Banco Casino Bratislava potvrdilo tradíciu. Uskutoční sa 3 ročník Slovak Series Of Poker

BRATISLAVA 23. mája 2018 (WBN/PR) – Zažiť neopakovateľný adrenalín, vyskúšať si svoje analytické myslenie či schopnosť ovládať sa a vyhrať poriadny balík peňazí. To všetko budú mať možnosť zažiť na vlastnej koži nadšenci pokru už v najbližších dňoch. Jedno z najväčších bratislavských kasín Banco Casino totiž opäť otvára svoje brány a pre priaznivcov najpopulárnejšej kartovej hry poker chystá zaujímavé turnaje.

Za malý vklad možnosť lákavej výhry

Už zajtra, v dňoch od 24. 5. do 27. 5., štartuje v priestoroch Banco Casino prvý z pripravovaných turnajov, a to Banco Casino Classic, ktorý by si nemal nechať ujsť žiadny nadšenec pre pokrovú hru. Každý účastník má totiž možnosť za vstupné iba 77 € získať lákavú výhru. Májový turnaj garantuje, že si TOP hráči medzi sebou prerozdelia sumu 30,000€, pričom samotný víťaz si prilepší minimálne o 7,000€. Viac informácií o evente: http://www.bancocasino.sk/poker/events/305/koniec-maja-prinesie-turnajovu-bombu-iba-za-77-classic-s-gtd-30-000

3. ročník Slovak Series Of Poker sa chystá prekonať predchádzajúce

Ďalšia vynikajúca správa pre pokrových hráčov. Výnimočná atmosféra ako na majstrovstvách sveta v pokri v Las Vegas opäť na Slovensku! Banco Casino pripravuje v poradí už 3.ročník slovenskej obdoby série turnajov World Series of Poker (WSOP), a to Slovak Series Of Poker (SSOP). Tento najväčší pokrový festival sa začína 25. 6., potrvá do 9. 7. a rozdajú sa závratné sumy! Počas hlavného podujatia je garantovaných neuveriteľných 200,000€, čo je druhá až takto vysoká garancia v histórii Slovenska.

Na prázdno neodídu ani hráči, ktorí sa Main Eventu nezúčastnia

Hráči, ktorí zasadnú za pokrové stoly, si okrem napínavých a nezabudnuteľných momentov môžu odniesť závratné sumy . Počas 16 dní tohto pokrového sviatku , ktorý každý rok priláka aj pokrových nadšencov z ďalekých kútov sveta, sa rozdá viac ako 300,000€. V hre bude až sedem zlatých náramkov, ktoré sú už tretím rokom symbolom tohto unikátneho eventu. Viac sa dozviete na: http://www.bancocasino.sk/poker/events/324/third-edition-slovak-series-of-poker-with-main-event-200-000-gtd-25th-of-june-until-9th-of-july

Banco Casino Bratislava bude pomáhať tým, čo to potrebujú

Okrem priaznivcov pokru chce jedno z najväčších bratislavských kasín potešiť aj tých, čo to potrebujú najviac. V dňoch 1. a 2. júna organizuje charitatívny víkend, počas ktorého sa budú konať turnaje, kde budú mať možnosť návštevníci kasína prispieť ľubovoľnou čiastkou na dobrú vec. Výťažok zo vstupného plus príspevky od hostí a kasína poputujú do starostlivých rúk občianskeho združenia Fantázia Detí, ktoré pomáha deťom z detských domovov.

