Banco Casino v októbri ponúka obľúbené turnaje i strašidelnú noc, Banco Casino Masters štartuje už dnes!

Bratislava, 18.10.2017 (WBN/PR ) – V Bratislavskom Banco Casino to posledné dva roky non-stop žije. I v októbri mekka pokrových nadšencov, neostala nič dlžná svojej povesti. Minulý týždeň sa uskutočnil turnaj Super Series, pokrová nálož pokračuje Banco Casino Masters a mesiac sa zakončí tematickým večerom k Halloweenu.

O tom, že sa kartová hra s názvom poker stala populárnou po celom svete, svedčí fakt, že profesionálni hráči, ale aj tí menej skúsení, ktorí chcú jednoducho skúsiť šťastie, precestujú kvôli zaujímavým turnajom nemalú diaľku. Stalo sa tak i uplynulý záver týždňa, keď sa odohralo úspešné vydanie Super Series, ktoré nieslo garanciu 20,000€. Stanovená suma, ktorú si finalisti turnaja medzi sebou rozdelili, bola hravo zdolaná, keďže pokrová komunita vytvorila až 568 vstupov do turnaja. Z víťazstva sa tešil Slovák Marek Harčarík, ktorý si z Banco Casino Bratislava odniesol za vklad 50€ odmenu až 4390€!

Pokrový ošiaľ v Banco Casino pokračuje. Už od dnes sa hrá o výhru, ktorá zvyšuje adrenalín

Banco Casino Masters má svoju tradíciu od roku 2016. Ten posledný, v poradí dvanásty, opäť nesklamal a do turnaja sa zapojili dámy a páni rôzneho veku, či rôznych národností. Šampiónom sa stal cudzinec, rodák zo susedného Rakúska Daniel Rezaei, ktorý si prilepšil o 21,681€.

Októbrová edícia Banco Casino Masters sa nesie v znamení magického čísla 13. Opäť sa hrá o neuveriteľných 100 000€, ktoré si tí najlepší z najlepších medzi sebou rozdelia. Banco Casino Masters štartuje už 18.10.2017 a vyvrcholí veľkým finále 23.10.2017. Dňa 19.10.2017 sa do pokrového zápolenia môžu hráči zapojiť i priamo na východnom Slovensku, turnaj sa odohrá v Poker Club Monte Carlo Košice. Štartovné pri tomto evente je už tradične rovných 165€ a kráľ turnaja si okrem pocitu víťaza odnesie aj minimálne 20 000 €. Bližšie informácie o nastávajúcom turnaji nájdete na: http://www.bancocasino.sk/poker/events/87/banco-casino-masters-with-gtd-100-000-in-october

V poslednú októbrovú noc bude v Banco Casino Bratislava strašiť

Kasíno okrem pokrových hier a turnajov ponúka i iné zábavné možnosti, ktorých je v luxusných priestoroch neúrekom. Turnaj s názvom Halloween Night sa bude konať práve počas halloweenskej noci. Okrem garancie turnaja vo výške 5000€, sa návštevníci môžu tešiť na strašidelnú atmosféru, žrebovania o 600€ v reklamných žetónoch, ale i vecné ceny. Každý návštevník, ktorý sa spolu s kasínom a profi personálom ponorí do halloweenskej noci, bude privítaný welcome drinkom a automaticky zaradený do tomboly, ktorá sa bude žrebovať hneď dvakrát a to o 22.00 a presne o polnoci.

KONTAKTY:

http://www.bancocasino.sk/web/

www.facebook.com/BancoCasinoBratislava

https://www.instagram.com/bancocasinoba/

+421 908 024 024 alebo +421 905 209 209,

recepcia: +421 252 624 378, info@bancocasino.sk