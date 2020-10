Banery v oblakoch či "označkované" psy. Ako vyzerá kampaň Trumpa a Bidena v uliciach USA (reportáž)

Americkí voliči rozhodnú 3. novembra o tom, či hlavou USA ostane na ďalšie volebné obdobie súčasný prezident Donald Trump alebo ho nahradí oponent, Joe Biden. Aká je situácia v krajine pred dôležitým dňom?

Skutočnosť, že prezidentské voľby sú už za dverami, sa nedá prehliadnuť. Na uliciach nechýbajú transparenty či hrdo kráčajúce psy so šatkami s menom favorita svojich majiteľov. Povzbudzujúce plagáty s nápisom „VOTE“ (hlasuj) sú takmer všade: na stĺpoch, zapichnuté v tráve, pohodené na zemi, za stieračmi na autách alebo v poštových schránkach. Dokonca aj v oblakoch – nad mestami krúžia lietadlá ťahajúce nadrozmerné banery, aby upútali a motivovali potenciálnych voličov.

Sociálne siete ako Facebook, Instagram, YouTube, sú doslova zaplavené výzvami, ktoré podčiarkujú dôležitosť každého jedného hlasu. Okrem toho nechýbajú každodenné upozornenia s informáciami, koľko času ešte ostáva na zaregistrovanie sa do hlasovania. Túto formu prezentácie využívajú vo veľkej miere aj dva najväčšie tábory: demokrati verzus republikáni.

Hlavné ťahy kampane oboch táborov

Kampaň Donalda Trumpa prebieha prevažne v útočnej nálade. Na sociálnych sieťach pod oficiálnymi profilmi sa totiž objavujú vo väčšej miere platené reklamy so sloganmi ako „Vedeli ste, že ak 3. novembra vyhrá voľby Joe Biden, Čína zvíťazí?„, „Joe Biden nie je mentálne spôsobilý na to, aby sa stal prezidentom„.

Na druhej strane, opatrnejší Joe Biden kladie dôraz na kampaň, ktorá vyzdvihuje hlavné ciele ako zmeny v zdravotnom poistení či zníženie daní. Platené reklamy na sociálnych sieťach prezentujú sľuby ako „Prístup k dostupnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Pre všetkých.“ Veľmi dôležitou súčasťou jeho kampane je dôraz na rúško, ktoré sa v týchto korona časoch stalo symbolom spoločenskej zodpovednosti.

Skutočnosť, že prezidentské voľby sú už za dverami, sa v uliciach USA nedá prehliadnuť. Foto: Martina Januvka

Sklamanie po prvej prezidentskej diskusii

Prvé kolo prezidentskej diskusie, ktoré prebehlo ešte 29. septembra v meste Cleveland a ktoré si pozrelo viac ako 73 miliónov divákov bolo aj pre voličov sklamaním. Plánovaná hodina a pol diskutovania o volebných programoch sa po krátkej chvíli zmenila na osobné útoky a skákanie si do reči, začo si obaja kandidáti vyslúžili mnoho kritiky. The New York Times označil diskusiu ako veľmi chaotickú. The Washington Post v reakcii neváhal použiť tvrdšie slová ako šialená či takmer nepozerateľná.

Táto udalosť nenechala chladných ani voličov. Internet okamžite zaplavili znechutené reakcie. Ľudia neskrývali svoje sklamané emócie ani na druhý deň v konverzáciách pri venčení domácich miláčikov. Avšak neostalo len pri rečiach. Podľa prieskumu NBC News/Wall Street Journal, sa dva dni po diskusii zvýšil náskok Joe Bidena takmer dvojnásobne. Kým počas mesiaca september boli preferencie na základe ankety o čosi tesnejšie: 51 % k 43 %, začiatkom októbra sa náskok zvýšil: 53 % k 39 % v prospech demokratického kandidáta.

Vo fialových štátoch sú voliči Trumpa zdržanliví

Americké štáty sa pred voľbami rozdeľujú na tri farby podľa toho, ktorý kandidát je jasným favoritom. Červená farba patrí republikánom (napríklad štáty Oklahoma, Texas či Utah), modrá farba patrí demokratom (California, Oregon, New York). Tretia, fialová farba, znamená, že v danom štáte sú preferencie veľmi vyrovnané (napríklad Florida, Pennsylvania, Ohio).

Prechádzky po uliciach vo veľkých mestách fialových štátov vyvolávajú dojem, že všetci favorizujú demokratického kandidáta. Na verejnosti a v oknách obytných domov je vidieť výhradne demokratické transparenty. Vlajky s podporou Trumpa vydržali v mestskom parku vo Philadelphii, teda v najväčšom meste v štáte Pennsylvania, menej ako jeden deň. Okoloidúcich v tomto meste sme sa opýtali, koho budú v blížiacich sa prezidentských voľbách voliť a prečo.

Skutočnosť, že prezidentské voľby sú už za dverami, sa v uliciach USA nedá prehliadnuť. Foto: Martina Januvka

Z 25 náhodne opýtaných respondentov, 20 bez zaváhania odpovedalo, že ich jasnou voľbou bude Biden. Z nich sa 14 ďalej zhodlo, že si vedia predstaviť lepšieho demokratického kandidáta, avšak aj napriek tomu ho budú voliť, pretože každý je lepší ako Trump.

„Volím Bidena, no hlavne volím proti Trumpovi. Myslím si, že je najvyšší čas, aby odišiel,“ neskrýval svoje rozhorčenie 25-ročný Steven. Na Trumpovi mu vadí, že je podľa jeho slov extrémne neprofesionálny človek, ktorý zapríčinil stratu životov mnohých, pretože pri šírení COVID-19 nekonal skôr. „Taktiež nekonal, keď zomrel Goerge Floyd alebo Breonna Taylor. Chcel som, aby za demokratov vyhral Bernie Sanders, avšak budem voliť hocikoho, hlavne nech Donald Trump už nie je prezidentom“, dodal Steven.

Podobných názorov sme si vypočuli hneď niekoľko. Napríklad aj od 54-ročného Evana. „V blížiacich sa prezidentských voľbách budem voliť Bidena, ktorý síce bol mojou poslednou možnosťou u demokratov, no aj tak dostane môj hlas. Volil by som hocikoho, kto ide proti Donaldovi Trumpovi,“ povedal s tým, že Trump je to človek, ktorý rozdelil krajinu. „Je to ignorantský sociopat. Dôvody, pre ktoré patrí môj hlas Bidenovi sú: životné prostredie, zákony financovania kampane, zdravotná starostlivosť a ekonomika,“ dodal.

Štyria opýtaní sa o politike nechceli rozprávať. Jeden respondent, 67-ročný Robert, za svojho favorita označil Donalda Trumpa. „Za posledné štyri roky sa hodnota môjho dôchodkového sporenia zdvojnásobila. V krajine má byť poriadok, rabovanie je neakceptovateľné, a to dokáže zabezpečiť len Donald Trump,“ zdôvodnil svoje preferencie.

Skutočnosť, že prezidentské voľby sú už za dverami, sa v uliciach USA nedá prehliadnuť. Foto: Martina Januvka

Média neustále informujú o zdravotnom stave Trumpa

Krátko po prvej verejnej diskusii vyšla na verejnosť správa, že Donald Trump bol pozitívne testovaný na COVID-19. Podľa dostupných dát z Univerzity Johna Hompkinsa, tomuto vírusu podľahlo už viac ako 210-tisíc amerických obyvateľov.

Správy o zdravotnom stave súčasného prezidenta obleteli celý svet a výrazne zatlačili prezidentskú kampaň do úzadia. Miestne médiá sa doslova predbiehajú v prinášaní aktuálnych správ o zdravotnom stave a kontroverzných vyhláseniach Donalda Trumpa. Podľa americkej spravodajskej spoločnosti CNN je prezidentovo správanie nevyspytateľné, plné falošných informácií a doslova uráža všetky pozostalé obete koronavírusu.

Wall Street Journal priniesol ako jeden z prvých informáciu o vyhlásení prezidenta, podľa ktorého sa cíti natoľko dobre, že sa plánuje zúčastniť ďalšieho kola spoločných diskusií, ktoré je naplánované na 15. októbra v meste Florida. Avšak podľa najnovších správ by sa diskusia mala konať iba online formou. Donald Trump s týmto rozhodnutím nie je spokojný a hovorí, že na online diskusie nebude strácať svoj čas. Zvýšia aj ďalšie kroky súčasného prezidenta preferencie Joea Bidena?