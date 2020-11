Bankám klesnú náklady o stovky miliónov eur, parlament rozhodol o zrušení bankového odvodu

Bankám od budúceho roka zanikne povinnosť platiť bankový odvod. Vyplýva to zo zákona o zrušení osobitného odvodu bánk a pobočiek zahraničných bánk, ktorý schválil parlament. Ide o naplnenie spoločného memoranda medzi ministerstvom financií a bankovou asociáciou z júna tohto roka.

Už vtedy sa obe strany dohodli, že sa vypracuje legislatíva na zrušenie odvodu. Zákon musí ešte podpísať prezidentka SR.

Bankám klesnú náklady o stovky miliónov

Zrušením odvodu klesnú bankám náklady o stovky milióny eur. Zákon o osobitnom odvode nadobudol pritom účinnosť od roku 2012. Jeho cieľom bolo zaviesť odvody pre banky a pobočky zahraničných bánk a prispieť tak k vytvoreniu mechanizmov podieľania sa na nákladoch budúcich finančných kríz v bankovom sektore.

Zástupcovia rezortu financií a bánk sa však dohodli na použití prostriedkov z bankového odvodu inak. V pondelok 22. júna 2020 na spoločnej tlačovej konferencii informovali o podpise spoločného memoranda k programu Rozvojový fond Slovenska výmenou za zrušenie bankového odvodu. No cieľom aktuálneho zákona nie je upraviť použitie finančných prostriedkov vyzbieraných z osobitného odvodu, to sa bude riešiť neskôr. Konkrétnejšie sa problematika krytia oprávnených výdavkov bude riešiť podľa rezortu financií v ďalšom kroku.

Zmena pri odklade splátok úveru

Poslanci zároveň schválili pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka odkladu splátok úverov. Inštitút odkladu je súčasťou zákona lex korona, ktorý je účinný na Slovensku od 9. apríla. Pôvodne sa určilo, že odklad splátok nezhoršuje kreditnú kvalitu dlžníka. Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) však rozhodol o skončení platnosti usmernenia. Banky budú mať preto povinnosť od 1. januára 2021 postupovať pri hodnotení rizika klientov tak, ako to robili pred vypuknutím pandémie. No ak klient do konca roka požiada o odklad splátok, tak počas celého obdobia odkladu, hoci bude siahať aj do roku 2021, nebude považovaný za zlyhaného a jeho záznam v úverovom registri nebude braný negatívne.

Hoci odklad splátok oficiálne nemá mať negatívny vplyv na úverový register klienta, viacerí odborníci upozorňujú, že záznam o odklade tam bude a banky klienta teda môžu posudzovať prísnejšie, či už pôjde o vyjednávanie lepších podmienok alebo aj refinancovanie. Ak bude mať niekto problém so splácaním aj po skončení odkladu, riaditeľka pre úvery vo FinGO.sk Eva Šablová odporúča komunikovať s finančnou inštitúciou. Treba myslieť na to, že riešenia už ostanú zaznamenané aj v úverovom registri.

Stabilita sektora nie je ohrozená

Banky v súčasnosti predpokladajú, že vzhľadom na aktuálny pokles záujmu klientov o odklad splátok nie je iniciatíva ministerstva financií smerujúca k predlžovaniu moratória potrebná. V poslednom prieskume Národnej banky Slovenska iba 4 % ľudí priznalo, že pravdepodobne nebudú po skončení odkladu splácania schopní opäť splácať svoje úvery.

„Stabilitu sektora by to teda nemalo ohroziť, reálne totiž môže mať väčšie problémy len niekoľko tisíc domácností a podľa analýzy NBS podiel úverov, ktoré sa po uplynutí moratória pravdepodobne nebudú splácať, ostáva na celkovom portfóliu retailových úverov pod jedným percentom,“ povedal pre agentúru SITA finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.