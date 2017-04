Banská Bystrica v záverečnej dráme otočila aj druhý zápas v Nitre, je krok od zisku titulu

NITRA 20. apríla (WebNoviny.sk) – Hokejisti HC ’05 iClinic Banská Bystrica zvíťazili 2:1 na ľade HK Nitra vo štvrtkovom štvrtom stretnutí finále play-off slovenskej hokejovej Tipsport ligy 2016/2017 a v sérii hranej na štyri úspechy vedú 3:1 na zápasy.

Úvodný gól duelu dosiahli Nitrania v 9. min v presilovke zásluhou Mareka Tvrdoňa.

Banskobystričanom sa v závere podaril dokonalý obrat. Deväťdesiat sekúnd pred koncom riadneho hracieho času zmazal manko Petr Kafka, o 33 sekúnd neskôr strelil Tomáš Surový víťazný gól hostí. Piaty súboj je na programe v sobotu 22. apríla o 18.30 h na ľade Banskej Bystrice, ktorá bude mať prvý finálový mečbal.

Hokej – Tipsport liga 2016/2017 – finále play-off – štvrtý zápas (hrá sa na štyri víťazstvá) – štvrtok:

HK Nitra – HC ’05 iClinic Banská Bystrica 1:2 (1:0, 0:0, 0:2) – stav série 1:3

Góly: 9. M. Tvrdoň (Marek Slovák, Milam) – 59. Kafka (T. Surový), 60. T. Surový (Kafka)

Vylúčení: 8:11 na 2 min, navyše: 34. M. Versteeg 10 min – 16. Bortňák 10 min, 34. Lamper 10 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Hradil, Mrkva – Gebauer, Lederer (všetci ČR), 3600 divákov

Zostavy:

Nitra: Hartzell – Ordzovenský, Milam, Mezei, Rais, M. Versteeg, Meland, Korím, Pupák – Blackwater, Marek Slovák, Macík – Kutálek, Krištof, H. Ručkay – M. Tvrdoň, Timotej Šille, J. Šiška – F. Bajtek, L. Paukovček, J. Štefanka

Banská Bystrica: Lawson – Wishart, Maione, Kubka, Sersen, J. Carlsson, V. Mihálik, I. Ďatelinka, M. Rosandič – D. Buc, T. Surový, Hickmott – Kafka, T. Zigo, Truchno – Handzuš, Higgs, Skalický – Lamper, Bortňák, Matoušek

Hlasy (zdroj: RTVS):

Andrej Kmeč (tréner Nitry): „Zápas mal podobný priebeh ako v stredu. V prvej tretine sme boli jednoznačne lepší a škoda, že sme tam nedali viac gólov. V závere rozhodli dve individuálne chyby. Je to neodpustiteľné, prehrali sme si vyhratý zápas. Mali sme veľa presiloviek, ktoré sme nevyužili. Mali sme aj ďalšie šance, ktoré sme mali premeniť. Odskočili by sme súperovi na viac ako jeden gól a to, čo sa stalo v závere, by sa isto nedialo. Dostali sme sa do zložitej, ale nie neriešiteľnej situácie. Všetci vieme, že to v sobotu budeme mať v Banskej Bystrici veľmi ťažké. Budeme sa maximálne sústrediť na zápas a spravíme všetko pre to, aby sme sériu vrátili späť do Nitry.“

Vladimír Országh (tréner Banskej Bystrice): „Začali sme veľmi zle, ako keby sme si v hlavách pripúšťali, že nám stačí z ľadu Nitry jeden triumf. V prvej tretine sme hrali veľa oslabení a Nitra sa dostala na koňa, nás však podržal brankár Lawson. Hra bola veľmi rozkúskovaná. Veľmi zle sme hrali presilovky, no v oslabeniach sa nám darilo. Do tretej tretiny sme vstupovali s tým, že je to rovnaká situácia ako v stredu. Tlačili sme sa do bránky a vypracovali si nejaké šance. Šli sme tomu naproti a nakoniec sa k nám priklonilo aj trochu šťastíčka. Máme prvý mečbal, ale posledný krok býva najťažší. Do Nitry sa už nechceme vracať.“