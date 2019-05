Banská Bystrica pozná súperov v Lige majstrov, v skupine si zahrá aj s minuloročným finalistom

BRATISLAVA 22. mája (WebNoviny.sk) – S hokejistami švédskeho tímu Färjestad Karlstad, nemeckého Red Bullu Mníchov a švajčiarskeho klubu HC Ambri-Piotta sa stretnú hráči úradujúceho slovenského majstra HC ´05 iClinic Banská Bystrica v základnej G-skupine Ligy majstrov 2019/2020. Rozhodol o tom stredajší žreb v Bratislave počas MS na Slovensku.

„So žrebom sme spokojní, máme v skupine opäť vynikajúce mužstvá. Tešíme sa na medzinárodnú konfrontáciu. Okamžite môžeme začať plánovanie cestovania. Kvalita súperovi je obrovská, ale naši fanúšikovia musia byť spokojní. Priali sme si českého súpera, ale žreb nám takúto konfrontáciu nedoprial,“ povedal pár minút po žrebe športový manažér klubu spod Urpína Július Koval.

„Baranov“ ťahali z posledného 4. koša. Vopred vedeli, že sa nestretnú s tímami z rovnakého okruhu (Junosť Minsk, Frisk Asker, Grenoble, Rungsted, Cardiff, Tychy, Belfast).

„Úspech v hokeji a biatlone závisí od mnohých faktorov. Hokej mám veľmi rada a teraz, keď mám po individuálnej kariére, možno budem mať šancu sledovať viac zápasov, možno aj v Lige majstrov,“ povedala úspešná biatlonistka Anastasia Kuzminová, ktorá sa podieľala na bratislavskom žrebe a Banskobystričanom jej ruka priradila Švajčiarov. Banská Bystrica si v základnej skupine zmeria sily aj s finalistami ostatnej edície z Mníchova.

Kuzminová si žreb užila

Kuzminová počas prípravy na žreb zažila aj úsmevnú chvíľku s niekdajším fínskym hokejistom Villem Nieminenom, ktorého učila správnu výslovnosť mesta Banská Bystrica, keďže práve on mal za úlohu žrebovať kluby zo štvrtého koša. „Mal najväčší stres z toho, ako to povie. Nedarilo sa mu, ale trochu sme potrénovali a vyslovil to nádhnerne. A užili sme si pri tom kopec zábavy,“ prezradila s úsmevom Kuzminová.

V prvej fáze súťaže sa nemôžu stretnúť mužstvá z rovnakej krajiny. Každý účastník odohrá od 29. augusta do 16. októbra šesť duelov, tri doma a tri vonku. Do play-off, ktoré sa začne 12. novembra, postúpia najlepší dvaja z každej skupiny. Nový šampión bude známy 4. februára 2020.

Aj v predchádzajúcej piatej sezóne LM zastupovali Slovensko banskobystrickí „barani“, v minulosti sa v tejto súťaži predstavili aj HK Nitra a HC Košice. Pre tím spod Urpína to bude už tretia účasť v LM.