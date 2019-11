Banská Bystrica sa teší na organizáciu EYOF-u 2021, prínosom budú aj modernejšie športoviská

Centrom a srdcom Európskeho olympijského festivalu mládeže 2021 v Banskej Bystrici bude areál na Štiavničkách, kde vyrastie Športový park EYOF. Na priestore v okolí atletického štadióna a plážového kúpaliska sa uskutoční sedem z jedenástich športov – atletika, plávanie, bedminton, tenis, triatlon, džudo a plážový volejbal.

„Stále pracujeme na prípravách infraštruktúry, naším cieľom bolo mať väčšinu športovísk v pešom dosahu. Musíme priznať, že dnes ešte nemáme dotiahnuté, kde sa uskutočnia turnaje v hádzanej,“ povedal riaditeľ infraštruktúry podujatia Ivan Šabo. Informácie pochádzajú z tlačovej správy organizačného výboru.

Prínos pre mesto

Podľa banskobystrického primátora Jána Noska organizácia EYOF-u bude pre mesto spod Urpína prínosom. „Banská Bystrica má športové srdce a aktívnym pohybom žijú v našom meste všetky vekové kategórie. V roku 2017 sme získali titul Európske mesto športu a počas rokov sme usporiadali už veľa rôznych podujatí zameraných práve na šport. Som rád, že skúsenosti z ich organizácie môžeme využiť aj pri prípravách na EYOF, ktorý nám pomôže zviditeľniť Banskú Bystricu v Európe. Je pravda, že veľa času na prípravy nám nezostáva, nakoľko iné mestá sa na podobné podujatia pripravujú minimálne päť rokov a my máme k dispozícii len dva. Je to však výzva a nestrácame čas. Organizačný výbor už začal naplno pracovať a mesto mu poskytne plnú súčinnosť, aby sme v lete 2021 pripravili pre mladých športovcov z päťdesiatich krajín skvelý športový festival. Termíny sú šibeničné, no verím, že vďaka spolupráci a šikovným ľuďom všetko zvládneme,“ informoval Nosko.

„Prínos vidím aj v tom, že vďaka tomuto podujatiu sa v Banskej Bystrici podarí vylepšiť a zmodernizovať športoviská. V tomto prípade nie je dôležité usporiadať megalomanský projekt, a preto sa usilujeme postupovať čo najefektívnejšie,“ doplnil.

Príprava športovísk a ubytovania

Organizačný výbor podujatia sa okrem prípravy športovísk zaoberá aj ubytovacími zariadeniami. „Účastníci budú bývať predovšetkým v banskobystrických internátoch, ktoré čaká rekonštrukcia. Pripravujeme už aj bezpečnostné opatrenia, dopravné plány či nábor dobrovoľníkov. Súčasťou EYOF-u sú aj vzdelávacie programy o olympijských hodnotách, učitelia a žiaci škôl v regióne môžu nadviazať partnerstvá so školami v účastníckych krajinách. Všetky tieto projekty predstavíme detailnejšie v nasledujúcich mesiacoch,“ prezradil riaditeľ organizačného výboru Peter Korčok.

Banská Bystrica bude Európsky olympijský festival mládeže hostiť od 24. júla do 1. augusta 2021. Na podujatí sa predstaví viac ako 3600 účastníkov z päťdesiatich európskych krajín – športovcov o veku od 14 do 18 rokov, členov realizačných tímov a funkcionárov.