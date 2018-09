Banská Štiavnica vyhrala titul Mesto kultúry 2019 a zároveň aj dotáciu takmer tristo tisíc eur

BRATISLAVA 8. septembra (WebNoviny.sk) – Banská Štiavnica môže naplno rozbehnúť prípravy podujatí venovaných zisku titulu Mesto kultúry. Zástupcovia Fondu na podporu umenia (FPU) riaditeľ Jozef Kovalčik a predseda rady Peter Michalovič podpísali 31. augusta s primátorkou mesta Banská Štiavnica Nadeždou Babiakovou zmluvu o poskytnutí prostriedkov na projekt Banská Štiavnica 2019 – Renovácia identity.

Žiadosť je otvorená už len pár dní

Známe banské mesto zapísané v Zozname svetového dedičstva UNESCO zvíťazilo totiž v júni vo výzve Fondu na podporu umenia (FPU) o titul Mesto kultúry 2019. Ako agentúru SITA informovala Petra Kňazeová z oddelenia pre styk s médiami FPU, fond vyhlásil pred letom výzvu aj pre ostatné subjekty z celého Slovenska, ktoré by mali chuť sa samostatne pripojiť k aktivitám víťazného mesta, teda uskutočniť svoje projekty počas roka 2019 v Banskej Štiavnici.

Fond môže podporiť výlučne projekty žiadateľov z oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, medziodborových umeleckých aktivít a aj tradičnej kultúry, folklorizmu a neprofesionálneho divadla.

Výzva na predkladanie žiadostí je otvorená už len pár dní, do štvrtka 13. septembra. Rozhodnutie riaditeľa o podporení, či nepodporení projektov bude zverejnené najneskôr 12. novembra.

Víťazom je Banská Štiavnica

Historicky prvým slovenským Mestom kultúry bude v roku 2019 Banská Štiavnica. Rozhodla o tom 13. júna odborná komisia Fondu na podporu umenia.

Rozhodnutiu predchádzala verejná prezentácia projektov trojice finalistov pilotného ročníka Mesta kultúry, a to miest Banská Štiavnica, Nové Zámky a Spišská Nová Ves.

FPU prostredníctvom odborných komisií vybral spomínanú trojicu finalistov na konci februára. Mestá mali v druhom kole niekoľko mesiacov na podrobnejšie dopracovanie svojich projektov. Banská Štiavnica ako víťaz získal od Fond na podporu umenia dotáciu 286 925 eur a titul „Mesto kultúry 2019“.

Dobré, ale málo

Banská Štiavnica, historické banské mesto, chce podľa zástupcu organizačného tímu Rastislava Marka poukázať na to, že v Banskoštiavničania žijú najmä v panelákoch, na okrajoch mesta a až na svetlé výnimky je pre nich typický nezáujem o kultúrne dianie.

Tento problém chcú organizátori riešiť, získať nového diváka, ktorý bude Štiavničan a na konci projektu bude kultúrnejší, aktívnejší a otvorenejší nielen kultúre, ale dianiu v meste a spoločnosti. Mesto už dlhodobo žije aj súčasným umení a kultúrou, domáci sa o ňu však zaujímajú málo.

Zmeniť to chcú organizátori projektu Mesto kultúry 2019 sériou desiatok akcií pod heslom Almázia, čo v štiavnickom nárečí znamená „dobré, ale málo“. Boli by radi, ak by si práve slovo almázia povedalo čo najviac ľudí na konci roka 2019.

Na programe sú rôzne umelecké akcie, ktoré sa pokúsia zapojiť hlavne obyvateľov mesta, ale aj turistov. Prinesú im pouličné divadlo, výtvarné akcie pre deti, súčasnú literatúru na nečakaných miestach, umelecké performancie na pomedzí historického mesta a panelákovej periférie, ale i priamo na sídliskách, v okrajových častiach mesta.

Napríklad vo filmovom ateliéri sa amatéri budú učiť od profesionálov a následne dokumentovať mesto. Program nezabúda ani na neďalekú rómsku osadu.

Podujatia sa uskutočnia najmä mimo hlavnej turistickej sezóny, teda od októbra do mája. Banská Štiavnica avizuje 120 umelcov zo siedmich krajín, 35 vzdelávacích akcií, 18 rezidenčných umeleckých, 15 komunitných projektov a množstvo ďalších akcií, z nich viacero aktivít je plánovaných dlhodobo a aj v medzinárodnej, najmä stredoeurópskej spolupráci.

Dlhodobý rozvoj kultúry

V roku 2018 FPU rozšíril svoju štruktúru podporných činností o program Mesto kultúry 2019, v rámci ktorého bolo jednému vybranému mestu Slovenska udelená finančná podpora.

Víťazom sa stalo mesto Banská Štiavnica, pričom získalo podporu vo výške 286 925 eur. Hlavným cieľom programu Mesto kultúry 2019 je najmä podpora dlhodobého rozvoja miestnej kultúry a umenia, a zároveň aj rozvinutie užšej spolupráce mesta s inštitúciami zriaďovanými štátom, samosprávou a neziskovým sektorom.

Cieľom programu je tiež sprostredkovanie živej skúsenosti obyvateľom a návštevníkom mesta so súčasnými formami umenia s celoslovenským i medzinárodným presahom.